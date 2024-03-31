Катерина Остапчук згадала про скандал Полякової та Міцкевіча

Блогерка Катерина Остапчук. Фото: Instagram/poka.tya

В соцмережах активно обговорюють скандал навколо блогера Влада Міцкевича, який заявив — в нього були стосунки зі співачкою Олею Поляковою. Згодом він вибачився та спростував цю інформацію. Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук (Полтавська), згадала про скандал в соцмережах.

Відповідна сторіз з’явилась в її Instagram.

Читайте також:

Катерина Остапчук про Міцкевича та Полякову

Третя дружина Володимира Остапчука розповіла, що отримала повідомлення від своєї мами, яка надіслала їй відео про Міцкевича та Полякову. Жінка запитала в Катерини, чи вся ця ситуація є правдою. На що блогерка зауважила — вона інколи зустрічає знаменитостей, але ставити подібні питання не вважає правильним.

"Я не базарна бабка, щоб обговорювати чиєсь особисте життя і казати, що хтось брехло", — зауважила Катерина Остапчук.

Скриншот: Instagram/poka.tya

Про скандал з Міцкевічем та Поляковою

Влад та Оля були ведучими кулінарного телепроєкту "Він готує, вона керує", інколи разом відвідували заходи та дружили. Втім, Міцкевич опублікував фото, на яких він цілується з Поляковою і заявив: він рік зустрічався зі співачкою. Також він показав квартиру, в якій вони нібито жили разом.

Згодом він видалив сторіз, заявив про проблеми з медикаментами та алкоголем, вибачився перед Поляковою та її родиною. Сама Полякова назвала це хайпом. Зазначимо, співачка вже багато років в шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським. Пара виховує двох дітей — Машу та Алісу.

Влад Міцкевич та Оля Полякова. Instagram/mitskevychvlad

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав рідкісне фото з мамою. Також ми розповідали, чи мала співачка Христина Соловій стосунки з одруженими чоловіками.