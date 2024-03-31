Оля Полякова прокоментувала скандал про її роман з ексучасником "Майстер Шеф"

Хайп на помсті — Оля Полякова нарешті прокоментувала поцілунки з "коханцем"
Співачка Оля Полякова прокоментувала скандал навколо чуток про її роман з блогером Владом Міцкевичем. Вона вважає, що це хайп.
Про це зірка розповіла в своєму Instagram.
Оля Полякова з усіма друзями так цілується
Українська співачка Оля Полякова прокоментувала скандала навколо її особистого життя. Нещодавно блогер та ексучасник шоу "Майстер Шеф" заявив, що перебуває у стосунках з зіркою і виставив фото, на яких вони цілуються.
Пізніше він спростував свої слова. Пояснив це алкогольним сп'янінням та бажанням помститися співачці за конфлікт, який виник між ними через фінанси.
"Я просто в шоці. Відверто вибачаюся. Одразу скажу, що вже тривалий час приймаю антидепресанти. Я вчора вирішив трішечки поєднати їх з алкоголем, двома пляшечками віскі. У мене зірвало дах. Наговорив просто к*нч*н*го наклепу та брехні. Чому? Тому що ми з Олею тривалий час співпрацювали і у нас був конфлікт, жорсткий, на фінансовій основі, в якому ми не знайшли спільної мови", — розповів блогер.
Сама ж Оля Полякова прокоментувала ситуацію під час прямого етеру.
"Якщо ви чекаєте подробиць, то їх немає, тому що це звичайний хайп на помсті через те, що не вийшла співпраця, не вийшла дружба. У людини хайп, розумієте? Все через що я жалкую, це тільки, що я зразу не зрозуміла, з якою людиною я маю справу, тому що ми працювали, він був у мене дома", — прокоментувала Полякова.
Також зірка пояснила, чому на світлинах цілує Міцкевича. Вона має чимало таких фотографій з друзями.
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