Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Хайп на помсті — Оля Полякова нарешті прокоментувала поцілунки з "коханцем" arrow

Хайп на помсті — Оля Полякова нарешті прокоментувала поцілунки з "коханцем"

31 березня 2024 22:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Оля Полякова прокоментувала скандал про її роман з ексучасником "Майстер Шеф"
Українська співачка Оля Полякова. Фото: instagram/polyakovamusic
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співачка Оля Полякова прокоментувала скандал навколо чуток про її роман з блогером Владом Міцкевичем. Вона вважає, що це хайп.

Про це зірка розповіла в своєму Instagram.

Читайте також:

Оля Полякова з усіма друзями так цілується

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала скандала навколо її особистого життя. Нещодавно блогер та ексучасник шоу "Майстер Шеф" заявив, що перебуває у стосунках з зіркою і виставив фото, на яких вони цілуються. 

Блогер Владислав Міцкевич цілує Олю Полякову. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/
Блогер Владислав Міцкевич цілує Олю Полякову. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/

Пізніше він спростував свої слова. Пояснив це алкогольним сп'янінням та бажанням помститися співачці за конфлікт, який виник між ними через фінанси.

"Я просто в шоці. Відверто вибачаюся. Одразу скажу, що вже тривалий час приймаю антидепресанти. Я вчора вирішив трішечки поєднати їх з алкоголем, двома пляшечками віскі. У мене зірвало дах. Наговорив просто к*нч*н*го наклепу та брехні. Чому? Тому що ми з Олею тривалий час співпрацювали і у нас був конфлікт, жорсткий, на фінансовій основі, в якому ми не знайшли спільної мови", — розповів блогер.

Блогер Владислав Міцкевич цілує Олю Полякову. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/
Блогер Владислав Міцкевич та Оля Полякова. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/

Сама ж Оля Полякова прокоментувала ситуацію під час прямого етеру.

"Якщо ви чекаєте подробиць, то їх немає, тому що це звичайний хайп на помсті через те, що не вийшла співпраця, не вийшла дружба. У людини хайп, розумієте? Все через що я жалкую, це тільки, що я зразу не зрозуміла, з якою людиною я маю справу, тому що ми працювали, він був у мене дома", — прокоментувала Полякова.

Оля Полякова
Співачка Оля Полякова і її донька Марія Полякова. Фото: телеграм-канал "Сцена UA"

Також зірка пояснила, чому на світлинах цілує Міцкевича. Вона має чимало таких фотографій з друзями.

Нагадаємо, співачка Христина Соловій розповіла про свої стосунки з одруженими чоловіками. Також хітмейкер Parfeniuk став наймолодшим татусем українського шоу-бізу.

скандал
Оля Полякова
блогери
роман
відносини
співачка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК