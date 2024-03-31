Оля Полякова прокоментувала скандал про її роман з ексучасником "Майстер Шеф"

Українська співачка Оля Полякова. Фото: instagram/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова прокоментувала скандал навколо чуток про її роман з блогером Владом Міцкевичем. Вона вважає, що це хайп.

Про це зірка розповіла в своєму Instagram.

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Оля Полякова з усіма друзями так цілується

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала скандала навколо її особистого життя. Нещодавно блогер та ексучасник шоу "Майстер Шеф" заявив, що перебуває у стосунках з зіркою і виставив фото, на яких вони цілуються.

Блогер Владислав Міцкевич цілує Олю Полякову. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/

Пізніше він спростував свої слова. Пояснив це алкогольним сп'янінням та бажанням помститися співачці за конфлікт, який виник між ними через фінанси.

"Я просто в шоці. Відверто вибачаюся. Одразу скажу, що вже тривалий час приймаю антидепресанти. Я вчора вирішив трішечки поєднати їх з алкоголем, двома пляшечками віскі. У мене зірвало дах. Наговорив просто к*нч*н*го наклепу та брехні. Чому? Тому що ми з Олею тривалий час співпрацювали і у нас був конфлікт, жорсткий, на фінансовій основі, в якому ми не знайшли спільної мови", — розповів блогер.

Блогер Владислав Міцкевич та Оля Полякова. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/

Сама ж Оля Полякова прокоментувала ситуацію під час прямого етеру.

"Якщо ви чекаєте подробиць, то їх немає, тому що це звичайний хайп на помсті через те, що не вийшла співпраця, не вийшла дружба. У людини хайп, розумієте? Все через що я жалкую, це тільки, що я зразу не зрозуміла, з якою людиною я маю справу, тому що ми працювали, він був у мене дома", — прокоментувала Полякова.

Співачка Оля Полякова і її донька Марія Полякова. Фото: телеграм-канал "Сцена UA"

Також зірка пояснила, чому на світлинах цілує Міцкевича. Вона має чимало таких фотографій з друзями.

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