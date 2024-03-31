Екатерина Остапчук вспомнила о скандале Поляковой и Мицкевича

Блогер Екатерина Остапчук. Фото: Instagram/poka.tya

В соцсетях активно обсуждают скандал вокруг блогера Влада Мицкевича, который заявил — у него были отношения с певицей Олей Поляковой. Впоследствии он извинился и опроверг эту информацию. Жена шоумена Владимира Остапчука, блогер Екатерина Остапчук (Полтавская), упомянула о скандале в соцсетях.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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Третья жена Владимира Остапчука рассказала, что получила сообщение от своей мамы, которая выслала ей видео о Мицкевиче и Полякове. Женщина спросила у Катерины, является ли эта ситуация правдой. На что блогер отметила — она иногда встречает знаменитостей, но задавать подобные вопросы не считает правильным.

"Я не базарная бабка, чтобы обсуждать чью-то личную жизнь и говорить, что кто-то лгал", — отметила Екатерина Остапчук.

Скриншот: Instagram/poka.tya

О скандале с Мицкевичем и Поляковой

Влад и Оля были ведущими кулинарного телепроекта "Він готує, вона керує", иногда вместе посещали мероприятия и дружили. Впрочем, Мицкевич опубликовал фото, на которых он целуется с Поляковой и заявил: он год встречался с певицей. Также он показал квартиру, в которой они якобы жили вместе.

Впоследствии он удалил сториз, заявил о проблемах с медикаментами и алкоголем, извинился перед Поляковой и ее семьей. Сама Полякова назвала это хайпом. Отметим, певица уже много лет состоит в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двоих детей — Машу и Алису.

Влад Мицкевич и Оля Полякова. Instagram/mitskevychvlad

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показал редкое фото с мамой. Также мы рассказывали, имела ли певица Христина Соловий отношения с женатыми мужчинами.