Катерина Остапчук прокоментувала вирок Куандику Бішимбаєву за вбивство Салтанат Нукенової

Блогерка Катерина Остапчук (Полтавська). Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Ексміністра економіки Казахстану Куандика Бішимбаєва, який жорстоко вбив свою дружину Салтанат Нукенову засудили до 24 років ув'язнення. На це відреагувала дружина українського шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук (Полтавська).

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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23-річна блогерка поцікавилась у підписників, що вони думають з приводу гучної судової справи в Казахстані. Відповіді фолловерів Катерина публікувати не стала, втім поділилась своїми думками. Блогерка припустила, що до 68 років (зараз засудженому 44) той може не досидіти за ґратами.

"Коли це рецидив (він вже сидів), то УДО (дострокове звільнення. — Ред.) неможливе. Родину Салтанат вирок влаштовує, тому все добре", — прокоментувала Катерина Остапчук.

За словами блогерки, цей суд дав поштовх для жінок, які потерпають від домашнього насильства. Остапчук впевнена, що публічність — найкращий спосіб просити про допомогу.

"Впевнена, що це дуже складно — розповісти про це всьому світу. Але сміливість може врятувати ваше життя", — зазначила дружина Володимира Остапчука.

Катерина звернулась до своїх підписниць, які опинились в скрутній життєвій ситуації та заявила: вона спробує їм допомогти. Зокрема й матеріально, якщо в жінок є діти.

Реакція Катерини Остапчук на вирок в Казахстані. Скриншоти: Instagram/poka.tya

Про жорстоке вбивство в Казахстані

У листопаді 2023 року під час сварки в ресторані Бішимбаєв побив дружину до смерті. Спершу бив руками, а коли вона впала, почав бити ногами. Салтанат встала і сховалася від нього в одній із VIP-кабінок ресторану, але він вибив двері і знову її побив.

Судмедексперти встановили, що причиною смерті Салтанат стала закрита черепно-мозкова травма, що виникла через удари. На тлі справи Бішимбаєва сенат Казахстану схвалив закон про криміналізацію домашнього насильства. Він передбачає кримінальну відповідальність за побої та умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю, а також посилює покарання за умисне заподіяння середньої та тяжкої шкоди здоров'ю.

Салтанат Нукенова, яку вбив ексміністр. Фото: X/bipolarissss

Нагадаємо, раніше ми писали, що молода дружина Володимира Остапчука публічно образила його колишню. Також ми розповідали, що Катерина Остапчук прокоментувала скандал співачки Олі Полякової та блогера Влада Міцкевича.