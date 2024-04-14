Молода дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська публічно образила його колишню Христину Горняк

Український телеведучий Остапчук зі своєю дружиною Катериною Полтавською. Фото: instagram/vova_ostapchuk

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Катерина Полтавська відреагувала на інтерв'ю його колишньої Христини Горняк. Вона зухвало прокоментувала історію з обіцянкою шоумена подарувати будинок.

Свої думки дівчина виклала в Instagram.

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В новому інтерв'ю ексдружина Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла, що він обіцяв подарувати їй їхній спільний будинок. Втім, після розлучення шоумен передумав.

Нова, вже третя обраниця Остапчука Катерина Полтавська зухвало відреагувала на цю заяву.

"Тьоть, отстань..." — спочатку коротко написала дівчина. Однак, далі додала.

"Можу хоч майбутніми дітьми присягнутися, що жодного слова поганого не написала їй анонімно... Але людина вирішила вірити анонімним акаунтам, яким тільки й треба було, щоб ми влаштували публічний цирк. Ну, може так простіше переживати, не знаю. Тому тепер будемо сміятися разом", — написала Полтавська.

Сторіз Катерини Полтавської. Фото: instagram/poka.tya

Сторіз Катерини Полтавської. Фото: instagram/poka.tya

Однак Христина Горняк, очевидно, не була готова сміятися. Її образило звернення "тьоть", і вона звинуватила вже нинішню дружину колишнього в ейджизмі.

"Виховання або є, або його немає... це вам, як тьотя доросла кажу", — відреагувала Горняк.

Реакція Христини Горняк. Фото: instagram/kristygor

Також вона додала, що не хоче більше публічно обговорювати це питання, адже це лише її та Остапчука особисте питання.

"Хто є хто ми зрозуміли, досить. Якщо що, це питання стосується тільки мене і мого колишнього чоловіка, треті особи тут зайві. Ну хіба що не отримали адвокатське посвідчення", — написала ексдружина.

Реакція Христини Горняк. Фото: instagram/kristygor

Попри бажання закінчити дискусію, прихильники Христини не могли зупинитися. Їх дуже обурив ейджизм та зухвале звернення молодої дружини Остапчука.

"Я беру цей удар на себе, а я стресостійка. Просто вибачте, якщо вам не дуже приємно читати, що в 37 — це стара жінка. Усі ми колись були 20+, будемо і 50+. Вік — це тільки цифра, головне, які ми в душі!" — закінчила Горняк.

Реакція Христини Горняк. Фото: instagram/kristygor

Полтавська спробувала виправдатися і звинуватила в усьому Горняк. На її думку, звертання "тьотя" не вказує на вік.

"Ти сама додумала... Не маніпулюй віком. І сама не ображай жінок, бо ти єдина з нас, хто написала про те, що 30+ — це старість", — пояснила молода дружина Остапчука.

Сторіз Катерини Полтавської. Фото: instagram/poka.tya

Нагадаємо, ексдружина Остапчука Христина Горняк заявила, що будинок мала б отримати вона. Також вона розповіла про причину їхнього розлучення.