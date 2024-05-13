Екатерина Остапчук прокомментировала приговор Куандику Бишимбаеву за убийство Салтанат Нукеновой

Блогер Екатерина Остапчук (Полтавская). Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Экс-министра экономики Казахстана Куандика Бишимбаева, жестоко убившего свою жену Салтанат Нукенову, приговорили к 24 годам тюремного заключения. На это отреагировала жена украинского шоумена Владимира Остапчука, блогер Екатерина Остапчук (Полтавская).

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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23-летняя блогер поинтересовалась у подписчиков, что они думают по поводу громкого судебного дела в Казахстане. Ответы фолловеров Екатерина публиковать не стала, впрочем, поделилась своими мыслями. Блогер предположила, что к 68 годам (сейчас осужденному 44) тот может не досидеть за решеткой.

"Когда это рецидив (он уже сидел), то УГО (досрочное освобождение. — Ред.) невозможно. Семью Салтанат приговор устраивает, поэтому все хорошо", — прокомментировала Екатерина Остапчук.

По словам блогера, этот суд дал толчок для женщин, страдающих от домашнего насилия. Остапчук уверена, что публичность — лучший способ просить о помощи.

"Уверена, что это очень сложно — рассказать об этом всему миру. Но смелость может спасти вашу жизнь", — отметила супруга Владимира Остапчука.

Екатерина обратилась к своим подписчикам, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации и заявила: она попытается им помочь. В том числе и материально, если у женщин есть дети.

Реакция Екатерины Остапчук на приговор в Казахстане. Скриншоты: Instagram/poka.tya

О жестоком убийстве в Казахстане

В ноябре 2023 года во время ссоры в ресторане Бишимбаев избил супругу до смерти. Сначала бил руками, а когда она упала, стал бить ногами. Салтанат встала и скрылась от него в одной из VIP-кабинок ресторана, но он выбил дверь и снова ее избил.

Судмедэксперты установили, что причиной смерти Салтанат стала закрытая черепно-мозговая травма, возникшая из-за ушибов. На фоне дела Бишимбаева сенат Казахстана принял закон о криминализации домашнего насилия. Он предусматривает уголовную ответственность за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также усиливает наказание за умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью.

Салтанат Нукенова, которую убил экс-министр. Фото: X/bipolarissss

Напомним, ранее мы писали, что молодая жена Владимира Остапчука публично оскорбила его бывшую. Также мы рассказывали, что Екатерина Остапчук прокомментировала скандал певицы Оли Поляковой и блогера Влада Мицкевича.