Дружина Остапчука зворушила реакцією чоловіка на вагітність — деталі

Дружина Остапчука розсекретила, як повідомила чоловіку про вагітність
Катерина Полтавська завагітніла від шоумена Володимира Остапчука. Вони дізнались про поповнення в сім'ї, коли перебували в машині.
Подробицями особливого дня Катерина поділилась в Instagram.
Дружина Остапчука довго не вірила у свою вагітність
Шоумен Володимир Остапчук та журналістка Катерина Полтавська очікують на народження дитини. Вони планували завагітніти, однак не сподівались на швидкий результат.
"Я була впевнена, що з першого разу вийти не може, тому цей тест я робила в перший день затримки просто для того, щоб потім, коли вийде, у мене збереглися всі тести, щоб розказати про наш шлях", — розповіла Полтавська.
Катерина дізналась про дитину з першого тесту, але не повірила. Смужка була ледь помітна через дуже маленький термін.
"У мене дуже нестабільний цикл і затримка для мене — звична історія, а тому ні на які думки про вагітність мене це не наштовхнуло. Просто тест заради тесту. Я зробила його, почекала, потім дивлюся, а на ньому така маленька друга смужка. Я не повірила, подумала, що він бракований, тому просто вийшла з туалету й показала його Вові, але він теж сказав, що не може бути так швидко", — поділилася дружина Остапчука.
Щоб зрозуміти напевно, дівчина здала аналізи та відвідала лікаря. Коли прийшов результат, Катерина одночасно з Володимиром дізнались про новину — у них буде маля.
"На третій день ми вирішили зробити аналіз на ХГЛ, щоб припинити це. Результат аналізу прийшов, коли ми їхали додому. Я в авто відкрила файл, у якому було написано, що ХГ — 36, дуже маленький термін, близько трьох тижнів. Тому тести й були такими блідими, але я все одно вирішила перевірити й зателефонувала гінекологу. Вона сказала, що я вагітна. Я розридалася, Вова з'їхав з дороги, зупинив авто, вийшов до мене й хвилин п'ять ми просто обіймалися. Нічого не знімала, я взагалі не думала про це", — зворушила Полтавська.
Нагадаємо, дружина Володимира Остапчука розповіла, який в неї термін вагітності. Також показала зворушливе відео з округлим животиком та коханим чоловіком.
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