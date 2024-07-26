Дружина Остапчука розповіла про термін вагітності

Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: instagram.com/poka.tya/

Молода дружина українського шоумена Володимира Остапчука Катерина зізналася шанувальникам, що нині перебуває при надії. Майбутня мама розсекретила свій термін вагітності.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Катерина Остапчук про вагітність

Дівчина зізналася підписникам, що попри невеликий животик, вона нині перебуває на 19 тижні вагітності. Катерина додала, що відчула перші поштовхи немовля на 16 тижні.

"Післязавтра розпочинається 20-ий тиждень. Маля почало штовхатися у 16,5 тижнів. Кажуть, що це досить рано, як для першої вагітності, але мабуть я так дістала ту дитину своїми постійними УЗД (передаю привіт всім тривожним мамам), що вона вирішила почати робити це раніше, щоб я більше туди не ходила", — поділилася вона.

Дружина шоумена належить до тих матусь, які не набирає зайву вагу, а навпаки — худнуть. Катерина має невеликий животик на п'ятому місяці вагітності через те, що її вага нині знизилася на декілька кілограмів.

Вагітна Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya/

Шоумен Володимир Остапчук з вагітною дружиною Катериною. Фото: instagram.com/poka.tya/

Катерина Остапчук на п'ятому місяці вагітності. Фото: instagram.com/poka.tya/

"Живіт невеликий, мабуть через вагу та те, що колись там був прес, тому тримається ще. Коли завагітніла, була 54 кг. У першому триместрі схудла до 50,5 кг. Зараз я 52.5 кг. Розумію, що все ще попереду, але щоб нарешті побачити 50 кг, треба було завагітніти",— додала вона.

Нагадаємо, дружина Остапчука зізналась, чи планувала вагітність. А також вона розповіла, чи збирається шоумен спілкуватися із дітьми колишньої після народження малюка.