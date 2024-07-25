Молода дружина Остапчука завагітніла — відео

Остапчук втретє стане батьком — зворушливе відео
25 липня 2024 11:42
Шоумен Володимир Остапчук та журналістка Катерина Полтавська. Фото: instagram/vova_ostapchuk
Менш як рік тому Володимир Остапчук втретє одружився. Він закохався в молоду Катерину Полтавську. Скоро в них з'явиться малюк і це буде вже третя дитина шоумена.
Відео пара виклала в Instagram.
Читайте також:
Володимир Остапчук очікує на третю дитину на тлі розлучення
Зіркова пара довго приховувала, що офіційно одружились. Так само вчинили й з вагітністю. Катерина Полтавська та Володимир Остапчук показали округлий животик дівчини лише зараз.
"Скоро буде маленький Остапчук", — написала зіркова пара.
Нагадаємо, молода дружина Остапчука розкритикувала літніх людей, які вітаються з чужими дітьми. Також Володимир Остапчук потрапив у скандал через "відстрочку від мобілізації".
Читайте Новини.LIVE!