Молода дружина Остапчука завагітніла — відео

Шоумен Володимир Остапчук та журналістка Катерина Полтавська. Фото: instagram/vova_ostapchuk

Менш як рік тому Володимир Остапчук втретє одружився. Він закохався в молоду Катерину Полтавську. Скоро в них з'явиться малюк і це буде вже третя дитина шоумена.

Відео пара виклала в Instagram.

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Зіркова пара довго приховувала, що офіційно одружились. Так само вчинили й з вагітністю. Катерина Полтавська та Володимир Остапчук показали округлий животик дівчини лише зараз.

"Скоро буде маленький Остапчук", — написала зіркова пара.

Нагадаємо, молода дружина Остапчука розкритикувала літніх людей, які вітаються з чужими дітьми. Також Володимир Остапчук потрапив у скандал через "відстрочку від мобілізації".