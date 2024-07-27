Жена Остапчука тронула реакцией мужчины на беременность.

Блогер Екатерина Остапчук (Полтавская) и шоумен Владимир Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Екатерина Полтавская забеременела от шоумена Владимира Остапчука. Они узнали о пополнении в семье, когда находились в машине.

Подробностями особенного дня Екатерина поделилась в Instagram.

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Шоумен Владимир Остапчук и журналистка Екатерина Полтавская ожидают рождения ребенка. Они планировали забеременеть, однако не надеялись на быстрый результат.

"Я была уверена, что с первого раза выйти не может, поэтому этот тест я делала в первый день задержки просто для того, чтобы потом, когда получится, у меня сохранились все тесты, чтобы рассказать о нашем пути", — рассказала Полтавская.

Тест на беременность Екатерины Полтавской. Фото: instagram.com/poka.tya/

Екатерина узнала о ребенка с первого теста, но не поверила. Полоска была едва заметна из-за очень маленького срока.

"У меня очень нестабильный цикл и задержка для меня привычная история, а потому ни на какие мысли о беременности меня это не натолкнуло. Просто тест ради теста. Я сделала его, подождала, потом смотрю, а на нем такая маленькая вторая полоска. Я не поверила, подумала, что он бракованный, поэтому просто вышла из туалета и показала его Вове. Но он тоже сказал, что не может быть так быстро", – поделилась жена Остапчука.

Екатерина Полтавская долго не верила в беременность. Фото: instagram.com/poka.tya/

Чтобы понять, девушка сдала анализы и посетила врача. Когда пришел результат, Екатерина одновременно с Владимиром узнали о новости — у них будет малыш.

"На третий день мы решили сделать анализ на ХГЧ, чтобы прекратить это. Результат анализа пришел, когда мы ехали домой. Я в авто открыла файл, в котором было написано, что ХГ - 36, очень маленький срок, около трех недель. Поэтому тесты и были такими бледными, но я все равно решила проверить и позвонила по телефону гинекологу. Она сказала, что я беременна. Я разрыдалась. Вова съехал с дороги, остановил машину, вышел ко мне и мы минут 5 просто обнимались. Ничего не снимала, я вообще не думала об этом", — тронула Полтавская.

О беременности Остапчуки узнали в машине. Фото: instagram.com/poka.tya/

Напомним, супруга Владимира Остапчука рассказала, какой у нее срок беременности. Также показала трогательное видео с округлым животиком и любимым мужчиной.