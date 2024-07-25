Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Молода дружина Остапчука поділилась подробицями своєї вагітності arrow

Молода дружина Остапчука поділилась подробицями своєї вагітності

25 липня 2024 23:19
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Катерина Остапчук розкрила подробиці своєї вагітності
Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Шоумен Володимир Остапчук та його дружина Катерина чекають на первістка. Для телеведучого ця дитина стане третьою. Блогерка Катерина Остапчук (Полтавська до весілля) розповіла подробиці вагітності. 

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

Читайте також:

Вагітність Катерини Остапчук

Підписники запитали у 24-річної блогерки про планування та обстеження. За словами дружини 39-річного телеведучого, вона не здавала жодні аналізи. 

"У нас вийшло з першої спроби (з першого місяця). Якби не вийшло, то я б усе підряд здала, мабуть, бо дуже тривожна людина… Я була впевнена, що не вийде того місяця. Але дитинка вирішила інакше", — розповіла Катерина. 

Єдине, куди пішла Катерина — на УЗД. Вона хотіла  дізнатися, чи буде (та коли) овуляція в тому місяці. Втім лікарка відправила її на МРТ, бо не могла дещо роздивитися. Згідно з результатами, Остапчук могла завагітніти лише тоді, коли овуляція відбувається в правому яєчнику. 

Згодом Остапчук знову завітала на УЗД, і там їй сказали, що овуляції того місяця взагалі не буде. 

"Але я завагітніла у той самий місяць. Тому виявилось, що овуляція була, але пізня", — підсумувала Катерина. 

Катерина Остапчук вагітність
Дружина Володимира Остапчука, Катерина. Фото: Instagram/poka.tya

Зазначимо, що шлюб з Катериною для Володимира Остапчука — третій. Від першого з перекладачкою Оленою Войченко в нього є донька та син. Другий шлюб з юристкою Христиною Горняк протримався менш як два роки. 

Нагадаємо, раніше ми писали, чому австралійська акторка Марго Роббі наважилась завагітніти саме зараз. Також ми розповідали, що співачка Ірина Федишин прокоментувала чутки про третю вагітність.

Володимир Остапчук вагітність українські зірки Катерина Полтавська

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця