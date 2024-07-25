Катерина Остапчук розкрила подробиці своєї вагітності

Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Шоумен Володимир Остапчук та його дружина Катерина чекають на первістка. Для телеведучого ця дитина стане третьою. Блогерка Катерина Остапчук (Полтавська до весілля) розповіла подробиці вагітності.

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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Підписники запитали у 24-річної блогерки про планування та обстеження. За словами дружини 39-річного телеведучого, вона не здавала жодні аналізи.

"У нас вийшло з першої спроби (з першого місяця). Якби не вийшло, то я б усе підряд здала, мабуть, бо дуже тривожна людина… Я була впевнена, що не вийде того місяця. Але дитинка вирішила інакше", — розповіла Катерина.

Єдине, куди пішла Катерина — на УЗД. Вона хотіла дізнатися, чи буде (та коли) овуляція в тому місяці. Втім лікарка відправила її на МРТ, бо не могла дещо роздивитися. Згідно з результатами, Остапчук могла завагітніти лише тоді, коли овуляція відбувається в правому яєчнику.

Згодом Остапчук знову завітала на УЗД, і там їй сказали, що овуляції того місяця взагалі не буде.

"Але я завагітніла у той самий місяць. Тому виявилось, що овуляція була, але пізня", — підсумувала Катерина.

Дружина Володимира Остапчука, Катерина. Фото: Instagram/poka.tya

Зазначимо, що шлюб з Катериною для Володимира Остапчука — третій. Від першого з перекладачкою Оленою Войченко в нього є донька та син. Другий шлюб з юристкою Христиною Горняк протримався менш як два роки.

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