Чи буде Володимир Остапчук спілкуватись зі своїми дітьми, коли народиться первісток від Катерини Полтавської — деталі

Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Молода дружина Катерина Полтавська нещодавно повідомила про вагітність. Це вже буде третя дитина для її чоловіка Володимира Остапчука, з яким у них різниця у віці в 16 років.

Про це розповіла в Instagram.

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Шоумен Володимир Остапчук та його молода дружина Катерина Полтавська очікують на народження первістка. Однак, в мережі з'явились чутки та запитання, як чоловік буде спілкуватись з його іншими дітьми від попереднього шлюбу.

Катерина запевнила, що він багато часу проводить з ними, втім не показує це медійно. Про це вони домовились з ексдружиною.

"І з приводу деяких коментарів, що він забив на дітей від першого шлюбу, то це неправда. Тема дітей — його найголовніша травма після розлучення. Він спілкується з малими. Просто вони з першою дружиною домовилися, що він не публікує це. І якби він мав можливість, то ми були обидва за те, щоб вони хоч тиждень через тиждень жили з нами", — додала дружина Остапчука.

Катерина Остапчук завжди хотіла бути молодою мамою. Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, дружина Остапчука зізналась, чи планувала вагітність. Також показала округлий животик у зворушливому відео.