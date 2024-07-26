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Жена Остапчука рассекретила срок беременности и похвасталась заметно округлым животиком

26 июля 2024 17:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Жена Остапчука рассказала о сроке беременности
Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/poka.tya/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Молодая жена украинского шоумена Владимира Остапчука Екатерина призналась поклонникам, что ждёт малыша. Будущая мама рассекретила свой срок беременности.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Екатерина Остапчук о беременности

Девушка призналась подписчикам, что, несмотря на небольшой животик, она сейчас находится на 19 неделе беременности. Екатерина добавила, что почувствовала первые движения младенца на 16 неделе.

"Послезавтра начинается 20-я неделя. Малыш начал толкаться в 16,5 недель. Говорят, что это довольно рано, как для первой беременности, но пожалуй я так достала того ребенка своими постоянными УЗИ (передаю привет всем тревожным мамам), что она решила начать делать это раньше, чтобы я больше туда не ходила", — поделилась она.

Жена шоумена принадлежит к тем мамочкам, которые не набирают лишний вес, а наоборот — худеют. Екатерина имеет небольшой животик на пятом месяце беременности из-за того, что ее вес сейчас снизился на несколько килограммов.

Жена Остапчука беременна
Беременная Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya/
Остапчук ждет ребенка
Шоумен Владимир Остапчук с беременной женой Екатериной. Фото: instagram.com/poka.tya/
Жена Остапчука показала беременный животик
Екатерина Остапчук в пятом месяце беременности. Фото: instagram.com/poka.tya/

"Живот небольшой, видимо из-за веса и того, что когда-то там был пресс, поэтому держится еще. Когда забеременела, была 54 кг. В первом триместре похудела до 50,5 кг. Сейчас я 52.5 кг. Понимаю, что все еще впереди, но чтобы наконец увидеть 50 кг, нужно было забеременеть", — добавила она.

Напомним, жена Остапчука призналась, планировала ли беременность. А также она рассказала, собирается ли шоумен общаться с детьми бывшей после рождения малыша.

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