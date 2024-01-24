Дружина Оззі Осборна хотіла вчинити самогубство після його зради

Оззі і Шерон Осборн. Фото: AXELLE/BAUER-GRIFFIN/FILMMAGIC

Дружина рок-ікони Оззі Осборна Шерон розповіла про свій стан у день, коли вона довідалась про зраду свого чоловіка. Вона була готова померти, аби не відчувати душевний біль.

Про це пише People.

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71-річна телеведуча Шерон Осборн розповіла про день, коли вона дізналась про зраду.

"У нього завжди, завжди були фанатки, і я так звикла до цього. Але коли він знає ім'я людини, де вона живе і де працює... це зовсім інша річ, оскільки ви емоційно пов'язані. Я прийняла, не знаю, скільки таблеток", — розповіла зірка.

Шерон у той момент вирішила, що її діти Еймі, Келлі і Джек зможуть вже самі про себе подбати, адже їм за 35 років. Жінка не бачила причин продовжувати життя.

"Тож я прийняла, було передозування і зачинилася в спальні. Покоївка намагалася зайти, щоб прибрати кімнату, і побачила мене", — зізналась Шерон.

Оззі та Шерон Осборн одружені з 1982 року. У травні 2016 року стало відомо, що вони розлучаються після 33 років шлюбу. Казали, що причиною був його чотирьохрічний роман із перукаркою.

Рок-музикант Оззі потрапив у реабілітаційний центр і лікувався там від сексуальної залежності. Потім зіркова пара знову почала зустрічатись і зіграла друге весілля в Лас-Вегасі на День матері в 2017 році.

"Для мене це насправді був день нашого справжнього весілля. Це той, який я запам'ятаю. Ми з Шерон стільки всього пройшли, і це, чесно кажучи, виглядає як новий початок", — ділився тоді емоціями співак.

Також Оззі публічно визнав, що дуже помилився, коли зрадив Шерон. За його словами, вона — сенс його життя.

"Я зробив величезну помилку. Без Шерон я ніщо. Я кохаю її. Я можу чесно сказати, що я ніколи не любив нікого, крім своєї дружини", — розповідав тоді Оззі.

Пізніше Шерон Осборн публічно пояснила деталі їхніх стосунків і шокувала публіку заявою, що Оззі здраджував її не з одною жінкою, а з багатьма.

"Жінка була не одна — їх було шість. Коли я дізналася про перукарку, я не могла в це повірити. Тому що жодна з цих жінок не була "виставковою поні". Він робив це, щоб якимось чином заповнити порожнечу", — розповіла телеведуча британській газеті The Telegraph.

Оззі також згадав про свої минулі зради та поділився тим, що жалкує про це в інтерв’ю британському GQ у 2020 році.

"Я робив кілька досить обурливих вчинків у своєму житті. Я шкодую, що зраджував своїй дружині. Я більше цього не роблю. Я пройшов реальну перевірку, і мені пощастило, що вона мене не покинула. Я не пишаюся цим. Я був розлючений на себе. Але я розбив їй серце", — сказав рок-музикант журналістам британському GQ у 2020 році.

За два роки Шерон і Оззі відсвяткували 40-річчя шлюбу. Вони влаштували "блискучий" відпочинок у готелі Beverly Hills.

Раніше Оззі Осборн зізнався, що б його ощасливило перед смертю.

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