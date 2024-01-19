Стала відома можлива причина розлучення Наталі Портман з чоловіком
Американська акторка Наталі Портман, ймовірно, розірвала шлюб зі своїм чоловіком через зради. Під час союзу її дивувала його незвична поведінка.
Про це пише видання Us Weekly.
Наталі Портман і Бенджамін Мільп'є розійшлись через можливі зради
Минулого року чимало зіркових пар розійшлись — серед них були і акторка Наталі Портман з хореографом Беджаміном Мільп'є. Інсайдер розповів цікау інформацію про їхній шлюб.
За інформацією US Weekly, проблеми у пари почались ще наприкінці 2022-го року. Наталі Портман була готова боротися за стосунки, але не вийшло.
"Вона не здавалась без бою, але потім стало абсолютно очевидно, що її серце давно не належало (шлюбу – ред.)", — повідомив інсайдер.
Інше джерело повідомило, що акторка підозрювала свого чоловіка у зрадах. Він міг дозволити собі не ночувати вдома і це викликало багато запитань.
"Інколи він міг не повернутися додому або поїхати у незаплановані відрядження, які виглядали дуже підозріло… Після цього Наталі почала щось підозрювати", — повідомило виданя.
Є інформація, що Мільп'є, до речі, зрадив дружину з 25-річною французькою екоактивісткою Каміль Етьєн. Воа виступає в області кліматичних змін та соціальної справедливості.
Зіркова пара намагалась налогодити стосунки, проте спільно вирішили розійтись. Наталі Портман була з чоловіком разом протягом 11 років.
Свій 2024 рік акторка вирішила присвятили фокусування на власних потребах і хоче відновитися після складного періоду.
Раніше закохана Селена Гомес та самотня Наталі Портман завітали на вручення кінопремії.
Також Наталі Портман сміливо вдягнулась на премію Governors Awards.
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