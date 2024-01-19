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Стала відома можлива причина розлучення Наталі Портман з чоловіком

19 січня 2024 13:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Стала відома можлива причина розлучення Наталі Портман з чоловіком
Наталі Портман. Фото: instagram.com/natalieportman/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американська акторка Наталі Портман, ймовірно, розірвала шлюб зі своїм чоловіком через зради. Під час союзу її дивувала його незвична поведінка.

Про це пише видання Us Weekly.

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Наталі Портман і Бенджамін Мільп'є розійшлись через можливі зради

Минулого року чимало зіркових пар розійшлись — серед них були і акторка Наталі Портман з хореографом Беджаміном Мільп'є. Інсайдер розповів цікау інформацію про їхній шлюб.

За інформацією US Weekly, проблеми у пари почались ще наприкінці 2022-го року. Наталі Портман була готова боротися за стосунки, але не вийшло.

"Вона не здавалась без бою, але потім стало абсолютно очевидно, що її серце давно не належало (шлюбу – ред.)", — повідомив інсайдер.

Інше джерело повідомило, що акторка підозрювала свого чоловіка у зрадах. Він міг дозволити собі не ночувати вдома і це викликало багато запитань.

"Інколи він міг не повернутися додому або поїхати у незаплановані відрядження, які виглядали дуже підозріло… Після цього Наталі почала щось підозрювати", — повідомило виданя.

Наталі Портман і Бенджамін Мільп'є
Наталі Портман і Бенджамін Мільп'є. Фото: instagram.com/natalieportman/

Є інформація, що Мільп'є, до речі, зрадив дружину з 25-річною французькою екоактивісткою Каміль Етьєн. Воа виступає в області кліматичних змін та соціальної справедливості.

Зіркова пара намагалась налогодити стосунки, проте спільно вирішили розійтись. Наталі Портман була з чоловіком разом протягом 11 років. 

Свій 2024 рік акторка вирішила присвятили фокусування на власних потребах і хоче відновитися після складного періоду.

Раніше закохана Селена Гомес та самотня Наталі Портман завітали на вручення кінопремії.

Також Наталі Портман сміливо вдягнулась на премію Governors Awards.

актори
Зіркове розлучення
закордонні зірки
Наталі Портман
зрада

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