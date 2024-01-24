Жена Оззи Осборна хотела совершить самоубийство после его измены

Оззи и Шэрон Осборн. Фото: AXELLE/BAUER-GRIFFIN/FILMMAGIC

Жена рок-иконы Оззи Осборна Шэрон рассказала о своем состоянии в день, когда она узнала об измене своего мужа. Она была готова умереть, чтобы не чувствовать душевную боль.

Об этом пишет People.

Читайте также:

Шэрон Осборн решила умереть, когда ее предал звездный муж

71-летняя телеведущая Шэрон Осборн рассказала о дне, когда она узнала об измене.

"У него всегда, всегда были фанатки, и я так привыкла к этому. Но когда он знает имя человека, где он живет и где работает... это совсем другое дело, поскольку вы эмоционально связаны. Я приняла, не знаю, сколько таблеток", — рассказала звезда.

Шэрон в тот момент решила, что ее дети Эйми, Келли и Джек смогут уже сами о себе позаботиться, ведь им за 35 лет. Женщина не видела причин продолжать жить.

"Поэтому я приняла, была передозировка и закрылась в спальне. Горничная пыталась зайти, чтобы убрать комнату, и увидела меня", — призналась Шэрон.

Оззи и Шэрон Осборн женаты с 1982 года. В мае 2016 стало известно, что они разводятся после 33 лет брака. Говорили, что причиной стал его четырехлетний роман с парикмахершей.

Рок-музыкант Оззи попал в реабилитационный центр и лечился там от сексуальной зависимости. Затем звездная пара снова начала встречаться и сыграла вторую свадьбу в Лас-Вегасе на День матери в 2017 году.

"Для меня это действительно был день нашей настоящей свадьбы. Это тот, который я запомню. Мы с Шэрон столько всего прошли, и это, честно говоря, выглядит как новое начало", — делился тогда эмоциями певец.

Также Оззи публично признал, что очень ошибся, когда изменил Шэрон. По его словам, она смысл его жизни.

"Я совершил огромную ошибку. Без Шэрон я ничто. Я люблю ее. Я могу честно сказать, что я никогда не любил никого, кроме своей жены", — рассказывал тогда Оззи.

Позже Шэрон Осборн публично объяснила детали их отношений и шокировала публику заявлением, что Оззи предавал ее с многими женщинами.

"Женщина была не одна — их было шесть. Когда я узнала о парикмахерше, я не могла в это поверить. Потому что ни одна из этих женщин не была "выставочной пони". Он делал это, чтобы каким-то образом заполнить пустоту", — рассказала телеведущая британской газете The Telegraph.

Оззи также упомянул о своих предыдущих изменах и поделился своим сожалением об этом в интервью британскому GQ в 2020 году.

"Я совершал несколько довольно возмутительных поступков в своей жизни. Я сожалею, что изменял своей жене. Я больше этого не делаю. Я прошел реальную проверку, и мне повезло, что она меня не бросила. Я не горжусь этим. Я был взбешен на себя. Но я разбил ей сердце", — сказал рок-музыкант журналистам британскому GQ в 2020 году.

Через два года Шэрон и Оззи отпраздновали 40-летие брака, устроив "блестящий" отдых в отеле Beverly Hills.

Ранее Оззи Осборн признался, что его осчастливило перед смертью.

Также стала известна возможная причина развода Натали Портман с мужем.