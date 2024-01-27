Дружина Оззі Озборна оголосила про його прощальні концерти

Шерон Осборн з чоловіком Оззі Осборном. Фото: instagram.com/sharonosbourne/

Шерон Осборн повідомила, що її чоловік-рокер Оззі Осборн дасть два останні концерти в Бірмінгемі, перш ніж закінчить музичну кар'єру. Минулого року Оззі був змушений припинити участь у живих концертах після того, як йому знадобилася операція після падіння, на тлі його боротьби з хворобою Паркінсона.

Про це пише Daily Mail.

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Шерон підтвердила повернення Оззі на сцену. Минулого року Оззі скасував свій виступ на фестивалі Power Trip у Каліфорнії, який мав бути його першим за п’ять років.

"Він більше не буде гастролювати, але ми плануємо дати ще два концерти, щоб попрощатися, оскільки він говорить: "Я ніколи не прощався зі своїми шанувальниками, і я хочу реалізувти це належним чином. Ми зробимо це в Астон Віллі, звідки Оззі. Його голос досі абсолютно ідеальний. І весь час, поки він не працює, він продовжує співати. І він вміє жартувати. У нього в голові всі ці мелодії. Навіть якщо вам не подобається його музика, ви не можете не любити Оззі, він просто захоплює вас", — сказала дружина співака.

У лютому 2023 року співак оголосив, що офіційно припиняє гастрольну діяльність.

"Це, мабуть, одна з найважчих речей, якими я коли-небудь мав поділитися зі своїми відданими шанувальниками. Як ви, можливо, знаєте, чотири роки тому, цього місяця, я потрапив у серйозну аварію, де пошкодив хребет. Моєю єдиною метою в цей час було повернутися на сцену. З моїм голосом все гаразд", — написав він, додавши, що після "трьох операцій" його "тіло все ще фізично слабке".

"Я щиро вражений тим, як ви всі терпляче тримали свої квитки весь цей час", — сказав Оззі своїм шанувальникам, але пояснив, що йому доведеться скасувати дати майбутнього туру. Він мав намір вирушити на гастролі на початку травня.

"Ніколи б не подумав, що мої гастрольні дні закінчаться таким чином", — написав він

Зірка розповів, що все ще відчуває "постійний біль".

"Я роблю все можливе, щоб триматися подалі від знеболюючих, але бувають моменти, коли я кажу: "Знаєш, мені потрібно щось прийняти". Я маю на увазі, що минулого тижня я не міг...Я спав чудово, і раптом дві ночі одна за одною без сну", — говорить артист.

У січні 2020 року зірка в емоційному інтерв’ю своїй дружині Шерон розповів, що у нього хвороба Паркінсона, і що він приймає "цілий ряд" ліків для лікування нервового болю.

За його словами, це почалося, коли він впав у 2019 році і йому довелося прооперуватись. Після цього у нього почався біль у нервах.

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