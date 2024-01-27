Жена Оззи Озборна объявила о его прощальных концертах

Шэрон Осборн с мужем Оззи Озборном. Фото: instagram.com/sharonosbourne/

Шэрон Осборн сообщила, что ее муж-рокер Оззи Осборн даст два последних концерта в Бирмингеме, прежде чем закончит музыкальную карьеру. В прошлом году Оззи вынужден был прекратить участие в живых концертах после того, как ему понадобилась операция после падения, на фоне его борьбы с болезнью Паркинсона.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Оззи Осборн хочет попрощаться со фанатами

Шэрон подтвердила возвращение Оззи на сцену. В прошлом году Оззи отменил свое выступление на фестивале Power Trip в Калифорнии, которое должно было быть его первым за пять лет.

"Он больше не будет гастролировать, но мы планируем дать еще два концерта, чтобы попрощаться, поскольку он говорит: "Я никогда не прощался со своими поклонниками, и я хочу реализовать это должным образом". Мы сделаем это в Астон Вилле, откуда Оззи. Его голос до сих пор совершенно идеален. И все время, пока он не работает, продолжает петь. И он умеет шутить. У него в голове все эти мелодии. Даже если вам не нравится его музыка, вы не можете не любить Оззи, он просто увлекает вас", — сказала супруга певца.

В феврале 2023 певец объявил, что официально прекращает гастрольную деятельность.

"Это, пожалуй, одна из самых тяжелых вещей, которыми я когда-либо должен был поделиться со своими преданными поклонниками. Как вы, возможно, знаете, четыре года назад, в этом месяце, я попал в серьезную аварию, где повредил позвоночник. Моей единственной целью в это время было вернуться на сцену. С моим голосом все в порядке", — написал он, добавив, что после "трех операций" его "тело все еще физически слабо".

"Я искренне поражен тем, как вы все терпеливо сохраняли свои билеты все это время", — сказал Оззи своим поклонникам, но объяснил, что ему придется отменить даты будущего тура. Он намеревался отправиться на гастроли в начале мая.

"Никогда бы не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом", — написал он

Звезда рассказал, что все еще чувствует "постоянную боль".

"Я делаю все возможное, чтобы держаться подальше от обезболивающих, но бывают моменты, когда я говорю: "Знаешь, мне нужно что-то принять". Я имею в виду, что на прошлой неделе я не мог...Я спал отлично, и вдруг две ночи одна за другой без сна", — говорит артист.

В январе 2020 года звезда в эмоциональном интервью своей жене Шэрон рассказал, что у него болезнь Паркинсона, и что он принимает "целый ряд" лекарств для лечения нервной боли.

По его словам, это началось, когда он упал в 2019 году, и ему пришлось прооперироваться. После этого у него началась боль в нервах.

Напомним, Селин Дион тяжело болеет — сестра певицы рассказала тревожные подробности о ее состоянии.

Ранее MELOVIN рассекретил свою неизлечимую болезнь.