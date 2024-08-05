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Жена Павлика рассказала о самом дорогом подарке от мужа

5 августа 2024 13:28
Галина Войтенко - Редактор
Жена Виктора Павлика Катя Репяхова призналась, какую самую дорогую вещь покупал ей муж
Блогер Катя Репяхова на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика Катя Репяхова дала откровенное интервью. В нем блогер призналась, какой самый дорогой подарок она когда-то получала от своего любимого мужа.

Об этом Катя Репяхова рассказала в интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Самая дорогая вещь от Виктора Павлика

Украинский блогер вспоминает, как в начале отношений с Виктором Павликом он подарил ей дорогие зимние ботинки. Тогда, говорит Катя Репяхова, она не могла позволить себе потратить столько денег, ведь у нее на тот момент не было возможности.

"Нет такого, чтобы что-то мне запомнилось, чтобы очень дорогое. Когда-то в начале наших отношений с Виктором Франковичем мне в ЦУМе очень понравились зимние ботинки, и я ему их показала. Для меня тогда это были деньги, которые я бы очень долго зарабатывала , и он мне сказал: "Хорошо, если тебе нравится…". Это было лет семь назад, стоили они где-то 14-15 тысяч", — рассказала Катя Репяхова.

Интервью с Катей Репяховой
Интервью с Катей Репяховой. Фото: скриншот с YouTube

Также блогер признается, что никогда не покупает себе сумки, цена которых достигает тысячи евро, ведь она не считает нужным тратить такие деньги на вещи.

"Я не покупаю сумки за тысячу евро, самая дорогая сумка у меня стоит 10-12 тысяч гривен. Я лучше на что-то другое отложу деньги", — добавила жена Виктора Павлика.

Отношения Виктора Павлика и Кати Репяховой

Украинский артист Виктор Павлик познакомился с блогером Катей Репяховой в 2015 году, а в 2018 году девушка стала концертным директором певца. Уже в 2020 году влюбленные поженились, а в 2021 году у них родился сын Михаил.

Свадьба Виктора Павлика и Каты Репяховой
Свадьба Виктора Павлика и Кати Репяховой. Фото: Instagram Кати Репяховой

Несмотря на то, что между влюбленными разница в возрасте составляет 29 лет, они очень счастливы быть вместе.

Напомним, мы писали о том, что жена Виктора Павлика вспомнила, как впервые познакомилась со своим мужем.

Ранее мы рассказывали о том, что на блогера Катю Репяхову подал в суд родной отец.

Также мы сообщали о том, что супруга певца Виктора Павлика показала подарок за тысячи долларов.

Виктор Павлик шоу-бизнес украинские звезды Катя Репяхова

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