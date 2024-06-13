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Дружина Віктора Павліка відзначила ювілей — яке бажання вона загадала

13 червня 2024 21:17
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Стас Кожушко
Редактор
Дружині Віктора Павліка виповнилось 30 років — кого запросила на святкову вечерю
Співак Віктор Павлік та блогерка Катерина Павлік (Репяхова). Фото: Instagram/repyahovakate
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В четвер, 13 червня, дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Павлік (Репяхова) відзначила ювілей. Їй виповнилося 30 років. 

З цього приводу вона зробила декілька публікацій у своєму Instagram, на який підписано понад 200 тисяч фолловерів. 

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Ювілей дружини Віктора Павліка

Спочатку Катерина опублікувала відео, яке зараз в трендах соцмереж. За сюжетом, вона сидить біля торта зі свічками, які символізують 20 років та загадує бажання. А вже за мить в кадрі з’являється зірковий чоловік та син. В торті свічки вже показують актуальний вік та зміни в житті. 

В іншій публікації Катерина оприлюднила своє головне бажання. Вже 15 червня її синові Михайлу виповниться три роки. Але у хлопчика затримка мовленнєвого розвитку. Через що зіркова родина водить Михайла до різних спеціалістів. 

"Мрія одна. Щоб мій коханий синочок розмовляв. Сьогодні я живу заради нього. Мрію, радію, прагну для нього", — зізналась Катерина. 

У своїх соцмережах дружину  зворушливо привітав Віктор Павлік. Для народного артиста України це вже четвертий шлюб.

"Кохана моя, щиро вітаю з днем народження! Бажаю всіх-всіх благ! Люблю тебе і дякую за все", — написав він.

Для святкування дня народження Репяхова обрала один зі столичних ресторанів біля Дніпра. На урочисту вечерю завітали друзі Катерини, її мама, а на сцені наживо для гостей та коханої співав Павлік. 

ДН Катерини Репяхової
Святкування дня народження Репяхової в Києві. Скриншоти: Instagram/repyahovakate

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дружину Віктора Павліка захейтили за зйомки співака після операції. Також ми писали, що Павлік переніс складну операцію на серці.

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Віктор Павлик
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Катерина Репяхова
українські зірки
побажання

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