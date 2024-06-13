Дружині Віктора Павліка виповнилось 30 років — кого запросила на святкову вечерю

Дружина Віктора Павліка відзначила ювілей — яке бажання вона загадала
В четвер, 13 червня, дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Павлік (Репяхова) відзначила ювілей. Їй виповнилося 30 років.
З цього приводу вона зробила декілька публікацій у своєму Instagram, на який підписано понад 200 тисяч фолловерів.
Ювілей дружини Віктора Павліка
Спочатку Катерина опублікувала відео, яке зараз в трендах соцмереж. За сюжетом, вона сидить біля торта зі свічками, які символізують 20 років та загадує бажання. А вже за мить в кадрі з’являється зірковий чоловік та син. В торті свічки вже показують актуальний вік та зміни в житті.
В іншій публікації Катерина оприлюднила своє головне бажання. Вже 15 червня її синові Михайлу виповниться три роки. Але у хлопчика затримка мовленнєвого розвитку. Через що зіркова родина водить Михайла до різних спеціалістів.
"Мрія одна. Щоб мій коханий синочок розмовляв. Сьогодні я живу заради нього. Мрію, радію, прагну для нього", — зізналась Катерина.
У своїх соцмережах дружину зворушливо привітав Віктор Павлік. Для народного артиста України це вже четвертий шлюб.
"Кохана моя, щиро вітаю з днем народження! Бажаю всіх-всіх благ! Люблю тебе і дякую за все", — написав він.
Для святкування дня народження Репяхова обрала один зі столичних ресторанів біля Дніпра. На урочисту вечерю завітали друзі Катерини, її мама, а на сцені наживо для гостей та коханої співав Павлік.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дружину Віктора Павліка захейтили за зйомки співака після операції. Також ми писали, що Павлік переніс складну операцію на серці.
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