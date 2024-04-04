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Дружина президента Франції з’явиться у новому сезоні "Емілі в Парижі"

4 квітня 2024 07:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Новий сезон Емілі в Парижі з першою леді Франції Бріжит Макрон — фото
Перша леді Франції Бріжит Макрон разом з чоловіком Еммануелем Макроном. Фото: instagram/haberlercom
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Перша леді Франції Бріжит Макрон є палкою шанувальницею серіалу. Вона вже вдруге знялась в "Емілі в Парижі", як запрошена зірка.

Про це пише Daily Mail.

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Бріжит Макрон знову знялась в "Емілі в Парижі"

Кінокоманда популярного серіалу "Емілі в Парижі" знімає вже четвертий сезон. Папараці сфотографували головну акторку — Ліллі Коллінз. Втім, в об'єктив потрапила не лише одна зірка. На знімальному майданчику побачили — першу леді Франції Бріжит Макрон.

Бріжит Макрон на зйомках "Емілі в Парижі". Фото: MEGA
Бріжит Макрон на зйомках "Емілі в Парижі". Фото: MEGA

Вона була в чорному двобортному піджаку і зі своєю фірмовою укладкою. Бріжит приїхала, щоб зустрітися з акторами та знімальною групою.

Лілі Коллінз ж спочатку була у коричневому пальто-пончо і в береті. Однак, потім перевдяглась у бордову шкіряну куртку, відповідну спідницю, колготки в тон до куртки і затишні туфлі-лофери без каблука на хутрі.

Лілі Коллінз на зйомках "Емілі в Парижі". Фото: MEGA
Лілі Коллінз на зйомках "Емілі в Парижі". Фото: MEGA

Нагадаємо, що Бріжит Макрон вже знімалась у шоу. Вона в першому сезоні поділилась дописом головної героїні у соціальній мережі. Еміллі розчарувалась, що французьке слово le vagin, що позначає піхву, чоловічого роду і поділилась цим в інтернеті. Перші леді вирішила, що це кумедно і репостнула. Це і дало поштовх кар'єрі дівчини. 

Лілі Коллінз на зйомках "Емілі в Парижі". Фото: MEGA
Лілі Коллінз на зйомках "Емілі в Парижі". Фото: MEGA

Чого чекати у 4 сезоні "Емілі в Парижі"

Досі невідомо, коли вийде новий сезон, але Лілі Коллінз натякнула, що побачать фанати.

"У нас є ще більше веселощів, більше моди і, звичайно ж, більше драми для всіх вас. Емілі доведеться вирішити, чи дійсно все, чого вона коли-небудь хотіла, їй потрібно. І хоча серце Емілі завжди залишиться в Парижі, в цьому сезоні її життя зазнає несподіваних поворотів. Не дивуйтеся, виявивши її на римських канікулах", — розповіла акторка.

Нагадаємо, український фільм "Довбуш" може перетворитися на серіал для відомої стрімінгової платформи. Також ми розповідали, що вчитель, яки знявся у шоу "Вагітна в 16", втратив роботу.

Франція
Емманюель Макрон
серіал
Лілі Коллінз
актори
"Емілі в Парижі"

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