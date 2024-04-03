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Вчителя, який брав участь у телешоу "Вагітна у 16", звільнили

3 квітня 2024 00:31
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Бригадир Софія
редактор
Вчителя, який брав участь у телешоу "Вагітна у 16", звільнили
Учасники шоу "Вагітна у 16". Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Вчителя, який брав участі у телешоу від СТБ "Вагітна у 16", звільнили з IT-школі. У компанії пояснили, що вважають поведінку свого викладача неприйнятною.

Цю інформацію школа Robocode опублікувала на своїй сторінці в Instagram у суботу, 30 березня

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У компанії підкреслили, що викладач працював за сумісництвом і його дії, описані в шоу, не мають відношення до навчального закладу. Після інциденту його заняття були негайно скасовані, а потім було прийнято рішення про звільнення.

Robocode заявила, що їхньою метою є запобігання подібних інцидентів у майбутньому. Вони також заявили, що хочуть донести "ненормальності" таких вчинків з боку дорослих.

Вчителя, який брав участь у телешоу "Вагітна у 16", звільнили - фото 1
Допис школи Robocode. Фото: скриншот

Скандальний випуск "Вагітна у 16"

У епізоді "Вагітна у 16" розповідається про головну героїню Людмилу, яка закохалася в свого вчителя інформатики Сергія. За сюжетом, вона була вагітна від нього, коли їй було 15, а йому - 32 роки. Однак, дівчина заявила в соціальних мережах, що вона насправді старша, ніж було вказано в шоу, і вже заміжня за Сергієм.

Нагадаємо, що Ріанну вперше побачили після чуток про третю вагітність.

Раніше ми писали, що Мішина поділилася рідкісними знімками із округлим животиком.

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вчителі
шоу
вагітність
телеканал "СТБ"

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