Вчителя, який брав участь у телешоу "Вагітна у 16", звільнили
Вчителя, який брав участі у телешоу від СТБ "Вагітна у 16", звільнили з IT-школі. У компанії пояснили, що вважають поведінку свого викладача неприйнятною.
Цю інформацію школа Robocode опублікувала на своїй сторінці в Instagram у суботу, 30 березня
Реакція компанії у якій працював вчитель
У компанії підкреслили, що викладач працював за сумісництвом і його дії, описані в шоу, не мають відношення до навчального закладу. Після інциденту його заняття були негайно скасовані, а потім було прийнято рішення про звільнення.
Robocode заявила, що їхньою метою є запобігання подібних інцидентів у майбутньому. Вони також заявили, що хочуть донести "ненормальності" таких вчинків з боку дорослих.
Скандальний випуск "Вагітна у 16"
У епізоді "Вагітна у 16" розповідається про головну героїню Людмилу, яка закохалася в свого вчителя інформатики Сергія. За сюжетом, вона була вагітна від нього, коли їй було 15, а йому - 32 роки. Однак, дівчина заявила в соціальних мережах, що вона насправді старша, ніж було вказано в шоу, і вже заміжня за Сергієм.
Нагадаємо, що Ріанну вперше побачили після чуток про третю вагітність.
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