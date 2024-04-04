Новый сезон Эмили в Париже с первой леди Франции Брижит Макрон.

Первая леди Франции Брижит Макрон вместе с мужем Эммануэлем Макроном. Фото: instagram/haberlercom

Первая леди Франции Брижит Макрон является страстной поклонницей сериала. Она уже второй раз снялась в "Эмили в Париже", как приглашенная звезда.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Брижит Макрон снова снялась в "Эмили в Париже"

Кинокоманда популярного сериала "Эмили в Париже" снимает уже четвёртый сезон. Папарацци сфотографировали главную актрису — Лилли Коллинз. Впрочем, в объектив попала не только одна звезда. На съемочной площадке увидели первую леди Франции Брижит Макрон.

Брижит Макрон на съемках "Эмили в Париже". Фото: MEGA

Она была в черном двубортном пиджаке и со своей фирменной укладкой. Брижит приехала, чтобы встретиться с актерами и съемочной группой.

Лили Коллинз же поначалу была в коричневом пальто-пончо и в берете. Однако потом переоделась в бордовую кожаную куртку, соответствующую юбку, колготки в тон к куртке и уютные туфли-лоферы без каблука на меху.

Лили Коллинз на съемках "Эмили в Париже". Фото: MEGA

Напомним, что Брижит Макрон уже снималась в шоу. Она в первом сезоне поделилась постом главной героини в социальной сети. Эмилли разочаровалась, что французское слово le vagin, обозначающее влагалище, мужского рода и поделилась этим в интернете. Первые леди решила, что это смешно и репостнула. Это и дало толчок карьере девушки.

Лили Коллинз на съемках "Эмили в Париже". Фото: MEGA

Чего ждать в 4 сезоне "Эмили в Париже"

До сих пор неизвестно, когда выйдет новый сезон, но Лили Коллинз намекнула, что увидят фанаты.

"У нас есть еще больше веселья, больше моды и, конечно же, больше драмы для всех вас. Эмили придется решить, действительно ли все, чего она когда-либо хотела, ей нужно. И хотя сердце Эмили всегда останется в Париже, в этом сезоне ее жизнь испытывает неожиданные повороты. Не удивляйтесь, обнаружив ее на римских каникулах" , — рассказала актриса.

Напомним, украинский фильм "Довбуш" может превратиться в сериал для известной стриминговой платформы. Также мы рассказывали, что учитель, снявшийся в шоу "Беременная в 16", потерял работу.