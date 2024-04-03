"Довбуш" може стати серіалом на Netflix
Стрімінговий сервіс Netflix може показати розширену версію українського фільму "Довбуш". Новину розповів режисер та продюсер фільму Олесь Санін.
Про це пише Укрінформ.
Фільм "Довбуш" підкорює світ
Йдеться про чотирисерійний серіал. У фільм не увійшло багато знятого матеріалу.
"Продовжуються переговори з міжнародним Netflix — це англомовна частина світу, переважно США та Канада. Про те, що вони розглядають ширшу версію фільму, буде окремим чотирисерійним серіалом. Ми чекаємо на фінансову пропозицію. Є велика можливість, що глядач зможе побачити чотирисерійну версію фільму", — розповів режиссер.
Олесь Санін розповів, що для творчого гурту стало несподіванкою те, що Netflix включив картину до п'ятірки найкращих фільмів в Україні. Стрічка вже була показана в 27 країнах світу і перекладена 16 мовами.
Нагадаємо, зірка фільму "Довбуш" різко висловився про російську мову. А у Берліні пройшла премія Європейської кіноакадемії.
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