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"Довбуш" може стати серіалом на Netflix

3 квітня 2024 14:59
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
"Довбуш" може стати серіалом на Netflix
Фільм "Довбуш" може стати 4-серійним серіалом. Фото: instagram.com/dovbush_movie/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Стрімінговий сервіс Netflix може показати розширену версію українського фільму "Довбуш". Новину розповів режисер та продюсер фільму Олесь Санін.

Про це пише Укрінформ.

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Йдеться про чотирисерійний серіал. У фільм не увійшло багато знятого матеріалу.

"Продовжуються переговори з міжнародним Netflix — це англомовна частина світу, переважно США та Канада. Про те, що вони розглядають ширшу версію фільму, буде окремим чотирисерійним серіалом. Ми чекаємо на фінансову пропозицію. Є велика можливість, що глядач зможе побачити чотирисерійну версію фільму", — розповів режиссер.

 

Олесь Санін розповів, що для творчого гурту стало несподіванкою те, що Netflix включив картину до п'ятірки найкращих фільмів в Україні. Стрічка вже була показана в 27 країнах світу і перекладена 16 мовами.

Нагадаємо, зірка фільму "Довбуш" різко висловився про російську мову. А у Берліні пройшла премія Європейської кіноакадемії. 

кіно
серіал
Netflix
фільм

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