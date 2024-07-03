Дружина Роберта Паттінсона з новонародженою донькою вперше підкорила обкладинку Vogue

Дружина Роберта Паттінсона Сьюкі Вотерхаус. Фото: Vogue

Актриса Сьюкі Вотерхаус з'явилася на обкладинці британського Vogue разом зі своєю дочкою, яка народилася у березні цього року. Обличчя дитини не показали.

Про це Vogue.

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Про те, що Сьюкі Вотерхаус народила дівчинку від Роберта Паттінсона, стало відомо у квітні. Вона опублікувала в інстаграмі їх першу спільну фотографію. Зараз дитина стала героїнею фотосесії для Vogue. На кадрах 32-річна Сьюкі Вотерхаус у хутрі, притискає її до своїх грудей.

Дружина Роберта Паттінсона Сьюкі Вотерхаус з їхньою дитиною. Фото: Vogue

Дружина Роберта Паттінсона Сьюкі Вотерхаус з дочкою. Фото: Vogue

Дружина Роберта Паттінсона Сьюкі Вотерхаус. Фото: Vogue

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотерхаус познайомилися у 2018 році через приятелів, незабаром вони почали зустрічатися. Про вагітність Сьюкі стало відомо у листопаді минулого року: про це вона заявила прямо зі сцени. Незабаром після народження дівчинки, ім'я якої досі не відоме, Сьюкі Вотерхаус та Роберт Паттінсон одружилися. Для обох цей шлюб став першим, але в обох з них були раніше гучні романи. Роберт Паттінсон зустрічався з партнеркою по сазі "Сутінки" Крістен Стюарт і співачкою FKA Twigs, а Сьюкі Уотерхаус — з актором Бредлі Купером.

Пара веде непублічний спосіб життя і рідко дає інтерв'ю або коментарі, але не так давно Роберт Паттінсон розповів журналістам, що народження дитини на нього сильно вплинуло: "Народження дитини змушує почуватися одночасно дуже старим і дуже молодим. Вона така милашка. І, ви знаєте, я вражений тим, як швидко почала виявлятися її особистість".

Нагадаємо, зірка "Сутінків" одружився. А раніше ми писали, що зірка "Кінг-Конга" знову вийшла заміж за свого чоловіка.