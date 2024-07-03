Жена Роберта Паттинсона с новорожденной дочкой впервые покорила обложку Vogue

Супруга Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус. Фото: Vogue

Актриса Сьюки Уотерхаус появилась на обложке британского Vogue вместе со своей дочерью, родившейся в марте этого года. Лицо девочки не показали.

Об этом Vogue.

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О том, что Сьюки Уотерхаус родила девочку от Роберта Паттинсона, стало известно в апреле. Она опубликовала в инстаграмме их первую общую фотографию. Сейчас ребенок стал героиней фотосессии для Vogue. На кадрах 32-летняя Сьюки Уотерхаус в шубе, прижимает девочку к своей груди.

Супруга Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус с их ребенком. Фото: Vogue

Супруга Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус с дочерью. Фото: Vogue

Супруга Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус. Фото: Vogue

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус познакомились в 2018 году через приятелей, вскоре они начали встречаться. О беременности Сьюки стало известно в ноябре прошлого года: об этом она заявила прямо со сцены. Вскоре после рождения девочки, имя которой до сих пор не известно, Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон поженились. Для обоих этот брак стал первым, но у обоих из них были раньше громкие романы. Роберт Паттинсон встречался с партнершей по саге "Сумерки" Кристен Стюарт и певицей FKA Twigs, а Сьюки Уотерхаус — с актером Брэдли Купером.

Пара ведет непубличный образ жизни и редко дает интервью или комментарии, но не так давно Роберт Паттинсон рассказал журналистам, что рождение ребенка на него сильно повлияло: "Рождение ребенка заставляет себя чувствовать одновременно очень старым и очень молодым. Она такая милашка. И, вы знаете, я поражен тем, как быстро начала проявляться ее личность".

Напомним, звезда "Сумерек" женился. А раньше мы писали, что звезда "Кинг-Конга" снова вышла замуж за своего супруга.