Інна Мірошниченко розповіла про проблеми зі здоров'ям у названої доньки Ангеліни

Дружина Тімура Мірошниченка пояснила, як інтернат негативно вплинув на здоров'я прийомної донечки
Дружина Тімура Мірошниченка Інна розповіла про стан здоров'я прийомної доньки Ангеліни. Дівчинка має серйозні проблеми із зором.
Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.
Інна Мірошниченко про діагноз названої доньки
Дружина відомого телеведучого повідомила про те, що пройшла обстеження зору із названою донькою Ангеліною. Дівчинка бачить всього на 20 % і вже ніколи не зможе бачити на 100 %.
Інна пояснила, що в дитини такий поганий зір через те, що їй вчасно не виписали окуляри. За прогнозами лікарів, Ангеліна при найкращих прогнозах буде бачити лише на 50%. Операцію дівчинці можна буде зробити після досягнення повноліття.
Інна розповіла, що їх родину попереджали про те, що дівчинка має проблеми зі здоров'ям і були до цього готові, однак вони дуже переживають через те, що Ангеліна не зможе жити повноцінне життя. Вона додала, що нині є великою проблемою те, що дітям в інтернатах не надають необхідну медичну допомогу і така недбалість приводить до жахливих наслідків.
Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Тімур Мірошниченко розповів про труднощі усиновлення дитини. А також дружина ведучого зізналася, чому не хоче виїжджати з України у розпал війни.
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