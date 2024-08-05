Інна Мірошниченко розповіла про проблеми зі здоров'ям у названої доньки Ангеліни

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина Тімура Мірошниченка Інна розповіла про стан здоров'я прийомної доньки Ангеліни. Дівчинка має серйозні проблеми із зором.

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина відомого телеведучого повідомила про те, що пройшла обстеження зору із названою донькою Ангеліною. Дівчинка бачить всього на 20 % і вже ніколи не зможе бачити на 100 %.

Інна пояснила, що в дитини такий поганий зір через те, що їй вчасно не виписали окуляри. За прогнозами лікарів, Ангеліна при найкращих прогнозах буде бачити лише на 50%. Операцію дівчинці можна буде зробити після досягнення повноліття.

Діагноз доньки ведучого Тімура Мірошниченка. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Інна розповіла, що їх родину попереджали про те, що дівчинка має проблеми зі здоров'ям і були до цього готові, однак вони дуже переживають через те, що Ангеліна не зможе жити повноцінне життя. Вона додала, що нині є великою проблемою те, що дітям в інтернатах не надають необхідну медичну допомогу і така недбалість приводить до жахливих наслідків.

Донька ведучого Тімура Мірошниченка має проблеми із зором. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Тімур Мірошниченко розповів про труднощі усиновлення дитини. А також дружина ведучого зізналася, чому не хоче виїжджати з України у розпал війни.