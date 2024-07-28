Інна Мірошниченко показала, як проводить свій час із дітьми

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина Тімура Мірошниченка Інна поділилася зворушливими сімейними кадрами. Багатодітна мама показала, як проходять її вихідні.

Відповідні кадри вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Інна та Тімура Мірошниченко взяли у родину четверту дитину — донечку Ангеліну. Багатодітним батькам непросто виховувати нащадків, однак вони дуже люблять один одного.

Інна Мірошниченко показала, як справляється одна із вихованням дітей, адже її чоловік часто буває у відрядженнях. Жінка зізнається, що залишатися життєрадісною та енергійною протягом усього дня їй допомагає кава. Вона додала, що після появи четвертої дитини, п'є кофеїн і ввечері.

"Втомлена" — моє друге ім'я зараз. Якщо раніше я не пила каву після 12.00, бо тримало 12 годин, то зараз п'ю о 20.00, щоб дотягнути до вкладання дітей. Бути мамою чотирьох, помішаною на порядку вдома, і намагатися працювати — це ніби перевіряти себе на міцність", — написала Інна.

Родина телеведучого Тімура Мірошниченка на прогулянці. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Незважаючи на усі складнощі, родина Мірошниченків обожнює проводити час разом. Діти щиро радіють, коли їх зірковий татусь повертається додому.

Телеведучий Тімур Мірошниченка разом із донечками та синами. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Тімур Мірошниченко розповів про труднощі усиновлення дитини. А також дружина ведучого зізналася, чому не хоче виїжджати з України у розпал війни.