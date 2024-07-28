Інна Мірошниченко показала, як проводить свій час із дітьми

Дружина Тімура Мірошниченка показала, як проводить вихідні із дітьми
Дружина Тімура Мірошниченка Інна поділилася зворушливими сімейними кадрами. Багатодітна мама показала, як проходять її вихідні.
Відповідні кадри вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.
Інна Мірошниченко про дозвілля із дітьми
Інна та Тімура Мірошниченко взяли у родину четверту дитину — донечку Ангеліну. Багатодітним батькам непросто виховувати нащадків, однак вони дуже люблять один одного.
Інна Мірошниченко показала, як справляється одна із вихованням дітей, адже її чоловік часто буває у відрядженнях. Жінка зізнається, що залишатися життєрадісною та енергійною протягом усього дня їй допомагає кава. Вона додала, що після появи четвертої дитини, п'є кофеїн і ввечері.
"Втомлена" — моє друге ім'я зараз. Якщо раніше я не пила каву після 12.00, бо тримало 12 годин, то зараз п'ю о 20.00, щоб дотягнути до вкладання дітей. Бути мамою чотирьох, помішаною на порядку вдома, і намагатися працювати — це ніби перевіряти себе на міцність", — написала Інна.
Незважаючи на усі складнощі, родина Мірошниченків обожнює проводити час разом. Діти щиро радіють, коли їх зірковий татусь повертається додому.
Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Тімур Мірошниченко розповів про труднощі усиновлення дитини. А також дружина ведучого зізналася, чому не хоче виїжджати з України у розпал війни.
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