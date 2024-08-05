Инна Мирошниченко рассказала о проблемах со здоровьем у названной дочери Ангелины

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко Инна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Жена Тимура Мирошниченко Инна рассказала о состоянии здоровья приёмной дочери Ангелины. У девочки есть серьезные проблемы со зрением.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Жена известного телеведущего сообщила о том, что прошла обследование зрения с названной дочерью Ангелиной. Девочка видит всего на 20% и никогда не сможет видеть на 100%.

Инна объяснила, что у ребенка такое плохое зрение из-за того, что ей вовремя не выписали очки. По прогнозам врачей, Ангелина при лучших прогнозах будет видеть всего на 50%. Операцию девочке можно будет делать после достижения совершеннолетия.

Диагноз дочери ведущего Тимура Мирошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Инна рассказала, что их семью предупреждали о том, что у девочки проблемы со здоровьем и были к этому готовы, однако они очень переживают из-за того, что Ангелина не сможет жить полноценную жизнь. Она добавила, что сейчас большая проблема в том, что детям в интернатах не оказывают необходимую медицинскую помощь и такая небрежность приводит к ужасным последствиям.

У дочери ведущего Тимура Мирошниченко проблемы со зрением. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Напомним, мы писали о том, что ведущий Тимур Мирошниченко рассказал о трудностях усыновления ребенка. А также жена ведущего призналась, почему не хочет уезжать из Украины в разгар войны.