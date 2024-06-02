Тимур Мірошниченко розповів про складнощі з усиновленням в Україні — відео

Український телеведучий Тімур Мірошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Український телеведучий "ЖВЛ" Тимур Мірошниченко, який минулого літа усиновив хлопчика з дитячого будинку, відверто розповів про труднощі, з якими стикаються українці, які хочуть забрати дитину у родину. Шоумен планує усиновити ще одне маля.

Про це він розповів в інтерв'ю "Люкс ФМ".

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Тимур Мірошниченко про усиновлення дітей

Шоумен та телеведучий разом зі своєю дружиною Інною знову готуються стати прийомними батьками. Вони вже подали усі необхідні документи у державні органи і тепер стоять в черзі на всиновлення.

Ведучий чесно зізнається, що це доволі складна і тривала процедура через бюрократію та додав, що поки їм не підібрали дитину, яку можна взяти у родину.

"Зараз усиновлення на бюрократичному етапі. Це дуже складна і тривала процедура. Тим більше ті висновки, які написали нам на курсах, вони дуже складні в тому плані, що таких дітей майже немає. Це, звісно, для мене загадка, чому вони так зробили. Зробили і зробили, будемо шукати", — пояснив Мірошниченко.

Український телеведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною та всиновленим сином Марселем. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Шоумен розповів про те, що майбутні батьки, які всиновлюють дитину, мають пройти спеціальні курси. За їх результатами фахівці пишуть рекомендації, дитину з якою історією, статтю та віком ви можете всиновити.

Мірошниченко пояснив, що вони вже закінчили відповідні курси і в рекомендаціях їм дозолили взяти у родину дитину, яка не стикалася і серйозними життєвими випробуваннями та не жила у дитбудинку.

На його думку, знайти такого хлопчика чи дівчинку буде непросто.

"Рекомендація, по факту – це суворі обмеження. Вони пишуть: скільки дітей, якого віку, якої статі, яка там історія може бути. Нам цього разу написали дуже серйозні обмеження. Це має бути дитина без соціальної історії. Коротко кажучи, те, що вона не жила до цього в дитбудинку, не мала насилля. Насправді, дуже багато дітей, які потрапляють до дитячого будинку, вони потрапляють туди саме через це. Тому це трішки ускладнює процес", — пояснив ведучий.

Нагадаємо, раніше відомий телеведучий Тімур Мірошниченко розповів, чи піде на фронт, якщо отримає повістку. А також дружина Тімура Мірошниченко Інна поділилася думками стосовно того, як вихованці сприймають гостей у дитячих будинках.