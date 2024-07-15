Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Тімур Мірошниченко показав, як спустився з чотирма дітьми з 23 поверху без світла arrow

Тімур Мірошниченко показав, як спустився з чотирма дітьми з 23 поверху без світла

15 липня 2024 16:57
Галина Войтенко - Редактор
Тімур Мірошниченко показав свою сім'ю у повному складі — відео
Український ведучий Тімур Мірошниченко у шоу "Жабагадюка". Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Один з найвідоміших українських телеведучих Тімур Мірошниченко показав свою родину в повному складі. Коментатор і журналіст поділився милими сімейними кадрами і зізнався, на якому поверсі він живе зі своєю дружиною і чотирма дітьми.

Відповідними кадрами Тімур Мірошниченко поділився на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Сімейні кадри Тімура Мірошниченка

На сторінці українського телеведучого з’явилося миле сімейне відео, на якому можна помітити його самого, дружину Інну і чотирьох дітей — двох рідних і двох прийомних. Дивлячись на фон, можна побачити, що сім’я Мірошниченків живе в одному з ЖК Києва. 

До того ж, дружина українського ведучого наголосила, що вони щойно спустилися з 23 поверху пішки, коли надворі 37 градусів тепла, адже в них не було електроенергії. 

"Радіємо, що спустилися пішки з 23 поверху в +37 і вижили", — написано в описі під сімейними кадрами Тімура Мірошниченка.

Публікація зі сторінки Тімура Мірошниченка
Тімур Мірошниченко зі своєю дружиною і чотирма дітьми біля свого ЖК. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі під відео Тімура Мірошниченка

Під сімейними кадрами Мірошниченків почали з’являтися коментарі, в яких підписники ведучого почали писати слова захоплення від цієї родини. Люди написали компліменти на адресу сім’ї Тімура Мірошниченка.

  • Родина щаслива, і це не приховати. Очі сяють у кожного і кожної. Нехай Господь береже і благословить Вашу сім'ю!
  • Коли бачу всіх Мірошниченків разом... Дуже тішуся і в той момент розумію — все буде добре і все буде Україна
  • Ваша сім’я — приклад жити, радіти, бути щасливими, попри все
  • Приклад життя, а не ниття!!! Усі вижили і щасливі! Молодці
Коментарі зі сторінки Тімура Мірошниченка
Коментарі зі сторінки Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Тімура Мірошниченка
Коментарі зі сторінки Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з Instagram

Родина Тімура Мірошниченка

Ведучий Тімур Мірошниченко одружився з юристкою Інною у 2018 році. Тоді жінка народила йому доньку Мію, а за два роки — сина Марка. Не так давно Тімур та Інна взяли з дитячого будинку ще двох дітей — хлопчика на ім’я Марсель і дівчинку на ім’я Ангеліна. І тепер у щасливій родині — чотири дитини. 

Семья Тимура Мирошниченко в полном составе
Родина Тімура Мірошниченка у повному складі. Фото: Instagram Тімура Мірошниченка

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Тімур Мірошниченко розповів про труднощі усиновлення дитини. 

Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Тімур Мірошниченко зізнався, чи піде він на передову в разі отримання повістки. 

Також ми повідомляли про те, що журналіст Тімур Мірошниченко зізнався, скільки він отримав за проведення Нацвідбору "Євробачення".

шоу-бізнес українські зірки Тімур Мірошниченко Інна Мірошниченко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня