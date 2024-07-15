Тімур Мірошниченко показав свою сім'ю у повному складі — відео

Тімур Мірошниченко показав, як спустився з чотирма дітьми з 23 поверху без світла
Один з найвідоміших українських телеведучих Тімур Мірошниченко показав свою родину в повному складі. Коментатор і журналіст поділився милими сімейними кадрами і зізнався, на якому поверсі він живе зі своєю дружиною і чотирма дітьми.
Відповідними кадрами Тімур Мірошниченко поділився на своїй сторінці в Instagram.
Сімейні кадри Тімура Мірошниченка
На сторінці українського телеведучого з’явилося миле сімейне відео, на якому можна помітити його самого, дружину Інну і чотирьох дітей — двох рідних і двох прийомних. Дивлячись на фон, можна побачити, що сім’я Мірошниченків живе в одному з ЖК Києва.
До того ж, дружина українського ведучого наголосила, що вони щойно спустилися з 23 поверху пішки, коли надворі 37 градусів тепла, адже в них не було електроенергії.
"Радіємо, що спустилися пішки з 23 поверху в +37 і вижили", — написано в описі під сімейними кадрами Тімура Мірошниченка.
Коментарі під відео Тімура Мірошниченка
Під сімейними кадрами Мірошниченків почали з’являтися коментарі, в яких підписники ведучого почали писати слова захоплення від цієї родини. Люди написали компліменти на адресу сім’ї Тімура Мірошниченка.
- Родина щаслива, і це не приховати. Очі сяють у кожного і кожної. Нехай Господь береже і благословить Вашу сім'ю!
- Коли бачу всіх Мірошниченків разом... Дуже тішуся і в той момент розумію — все буде добре і все буде Україна
- Ваша сім’я — приклад жити, радіти, бути щасливими, попри все
- Приклад життя, а не ниття!!! Усі вижили і щасливі! Молодці
Родина Тімура Мірошниченка
Ведучий Тімур Мірошниченко одружився з юристкою Інною у 2018 році. Тоді жінка народила йому доньку Мію, а за два роки — сина Марка. Не так давно Тімур та Інна взяли з дитячого будинку ще двох дітей — хлопчика на ім’я Марсель і дівчинку на ім’я Ангеліна. І тепер у щасливій родині — чотири дитини.
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