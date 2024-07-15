Тімур Мірошниченко показав свою сім'ю у повному складі — відео

Український ведучий Тімур Мірошниченко у шоу "Жабагадюка". Фото: скриншот з YouTube

Один з найвідоміших українських телеведучих Тімур Мірошниченко показав свою родину в повному складі. Коментатор і журналіст поділився милими сімейними кадрами і зізнався, на якому поверсі він живе зі своєю дружиною і чотирма дітьми.

Відповідними кадрами Тімур Мірошниченко поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Сімейні кадри Тімура Мірошниченка

На сторінці українського телеведучого з’явилося миле сімейне відео, на якому можна помітити його самого, дружину Інну і чотирьох дітей — двох рідних і двох прийомних. Дивлячись на фон, можна побачити, що сім’я Мірошниченків живе в одному з ЖК Києва.

До того ж, дружина українського ведучого наголосила, що вони щойно спустилися з 23 поверху пішки, коли надворі 37 градусів тепла, адже в них не було електроенергії.

"Радіємо, що спустилися пішки з 23 поверху в +37 і вижили", — написано в описі під сімейними кадрами Тімура Мірошниченка.

Тімур Мірошниченко зі своєю дружиною і чотирма дітьми біля свого ЖК. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі під відео Тімура Мірошниченка

Під сімейними кадрами Мірошниченків почали з’являтися коментарі, в яких підписники ведучого почали писати слова захоплення від цієї родини. Люди написали компліменти на адресу сім’ї Тімура Мірошниченка.

Родина щаслива, і це не приховати. Очі сяють у кожного і кожної. Нехай Господь береже і благословить Вашу сім'ю!

Коли бачу всіх Мірошниченків разом... Дуже тішуся і в той момент розумію — все буде добре і все буде Україна

Ваша сім’я — приклад жити, радіти, бути щасливими, попри все

Приклад життя, а не ниття!!! Усі вижили і щасливі! Молодці

Коментарі зі сторінки Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з Instagram

Родина Тімура Мірошниченка

Ведучий Тімур Мірошниченко одружився з юристкою Інною у 2018 році. Тоді жінка народила йому доньку Мію, а за два роки — сина Марка. Не так давно Тімур та Інна взяли з дитячого будинку ще двох дітей — хлопчика на ім’я Марсель і дівчинку на ім’я Ангеліна. І тепер у щасливій родині — чотири дитини.

Родина Тімура Мірошниченка у повному складі. Фото: Instagram Тімура Мірошниченка

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Тімур Мірошниченко розповів про труднощі усиновлення дитини.

Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Тімур Мірошниченко зізнався, чи піде він на передову в разі отримання повістки.

Також ми повідомляли про те, що журналіст Тімур Мірошниченко зізнався, скільки він отримав за проведення Нацвідбору "Євробачення".