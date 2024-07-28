Инна Мирошниченко показала, как проводит свое время с детьми

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко Инна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Жена Тимура Мирошниченко Инна поделилась трогательными семейными кадрами. Многодетная мама показала, как проходят ее выходные.

Соответствующие кадры она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Инна и Тимура Мирошниченко взяли в семью четвертого ребенка — дочь Ангелину. Многодетным родителям непросто воспитывать потомков, но они очень любят друг друга.

Инна Мирошниченко показала, как справляется одна с воспитанием детей, ведь ее муж часто бывает в командировках. Женщина признается, что оставаться жизнерадостной и энергичной в течение всего дня ей помогает кофе. Она добавила, что после появления четвертого ребенка пьет кофеин и вечером.

"Уставшая" — мое второе имя сейчас. Если раньше я не пила кофе после 12.00, потому что держало 12 часов, то сейчас пью в 20.00, чтобы дотянуть до укладывания детей. Быть мамой четверых, помешанной на порядке дома, и пытаться работать — это как будто проверять себя на прочность", — написала она.

Семья телеведущего Тимура Мирошниченко на прогулке. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Несмотря на все сложности, семья Мирошниченко обожает проводить время вместе. Дети искренне радуются, когда их звездный отец возвращается домой.

Телеведущий Тимур Мирошниченко вместе с дочками и сыновьями. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Напомним, мы писали о том, что ведущий Тимур Мирошниченко рассказал о трудностях усыновления ребенка. А также жена ведущего призналась, почему не хочет уезжать из Украины в разгар войны.