Дружина Віктора Павліка переживає особисту трагедію

Катерина та Віктор Павлік. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова шокувала звісткою підписників. Ймовірно, відомого артиста госпіталізували до лікарі.

Про це жінка розповіла в instagram.

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Дружина відомого артиста Катерина Реп'яхова поділилась у своїх соцмережах поганою звісткою. Вона не розповіла деталі, а лише зазначила, що інтуїція її не підвела.

"Поки країна переживає таке лихо, я переживаю свою трагедію. Не дарма у мене була така тривога на душі, інтуїція мене ніколи не підводила", — написала Катерина.

Сторіз Катерини Реп'яхової. Фото: instagram.com/repyahovakate/

За кілька годин Катерина опублікувала ще одну чорно-білу світлину. На ній — рука чоловіка та крапельниця. Ймовірно, це артист Віктор Павлік у лікарні. Блогерка не додала ніяких деталей.

"Інакше уявляла собі кінець року. Бережіть себе. Зустрінемося вже у новому році", — поділилась сумними думками дружина Павліка.

Сторіз Катерини Реп'яхової. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Віктор Павлік має серйозні проблеми з серцевим клапаном. Йому запланували проведення операції на осінь цього року, проте він вирішив відтермінувати хірургічне втручання.

Раніше дружина Віктора Павліка розповідала про свою важку хворобу.

Нагадаємо, на Катерину Реп'яхову подав до суду рідний тато.