Жена Виктора Павлика переживает личную трагедию
Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова шокировала известием подписчиков. Вероятно, известного артиста госпитализировали в больницу.
Об этом женщина рассказала в instagram.
В семье Павликов произошла трагедия
Жена известного артиста Екатерина Репьяхова поделилась в своих соцсетях плохим известием. Она не рассказала детали, а лишь указала, что интуиция ее не подвела.
"Пока страна переживает такую беду, я переживаю свою трагедию. Не зря у меня была такая тревога на душе, интуиция меня никогда не подводила", — написала Екатерина.
Через несколько часов Екатерина опубликовала еще одно черно-белое фото. На ней рука мужчины и капельница. Вероятно, это артист Виктор Павлик в больнице. Блогерша не добавила никаких деталей.
"Иначе представляла себе конец года. Берегите себя. Встретимся уже в новом году", — поделилась грустными мыслями жена Павлика.
У Виктора Павлика есть серьезные проблемы с сердечным клапаном. Ему запланировано проведение операции на осень этого года, однако он решил отсрочить хирургическое вмешательство.
Ранее жена Виктора Павлика рассказывала о своей тяжелой болезни.
Напомним, на Екатерину Репьяхову подал в суд родной папа.
Читайте Новини.LIVE!