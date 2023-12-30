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Жена Виктора Павлика переживает личную трагедию

30 декабря 2023 10:28
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Жена Виктора Павлика переживает личную трагедию
Екатерина и Виктор Павлик. Фото: instagram.com/repyahovakate/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова шокировала известием подписчиков. Вероятно, известного артиста госпитализировали в больницу.

Об этом женщина рассказала в instagram.

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Жена известного артиста Екатерина Репьяхова поделилась в своих соцсетях плохим известием. Она не рассказала детали, а лишь указала, что интуиция ее не подвела.

"Пока страна переживает такую беду, я переживаю свою трагедию. Не зря у меня была такая тревога на душе, интуиция меня никогда не подводила", — написала Екатерина.

Сторез Екатерины Репейной
Сториз Екатерины Репьяховой. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Через несколько часов Екатерина опубликовала еще одно черно-белое фото. На ней рука мужчины и капельница. Вероятно, это артист Виктор Павлик в больнице. Блогерша не добавила никаких деталей.

"Иначе представляла себе конец года. Берегите себя. Встретимся уже в новом году", — поделилась грустными мыслями жена Павлика.

Сторез Екатерины Репейной
Сториз Екатерины Репьяховой. Фото: instagram.com/repyahovakate/

У Виктора Павлика есть серьезные проблемы с сердечным клапаном. Ему запланировано проведение операции на осень этого года, однако он решил отсрочить хирургическое вмешательство.

Ранее жена Виктора Павлика рассказывала о своей тяжелой болезни.

Напомним, на Екатерину Репьяхову подал в суд родной папа.

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