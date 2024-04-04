Дружина Віталія Козловського не відпускала його на війну — причини

Український співак і військовий Віталій Козловський. Фото: стоп-кадр з інтерв'ю з Раміною Есхакзай

Співак та військовий Віталій Козловський розповів, як розпочав свій бойовий шлях. Його дружина та близькі дуже негативно зреагували на рішення стати на захист Батьківщини.

Розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі RAMINA.

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Віталій Козловський від початку повномасшатбного вторгнення пішов у тероборону і займався патрулюванням. Однако швидко перейшов в сферу благодійних концертів для військових. Рішення стати одним з них було раптовим — коли прийшла повістка.

"Прийшла повістка, і моя тепер вже дружина при мені її розірвала: "Ти нікуди не підеш!". І зі сльозами. Але як можна спинити те, що вже рухається по тій дорозі вперед?" — розповів співак.

Кохана Козловського не могла погодитися з його рішенням і довго вмовляла чоловіка не робити цього.

"У нас були дуже страшні конфлікти вдома. Це був час, який дався мені складніше, ніж коли я був на передовій і розумів, що я можу тут здохнути. Бачити сльози рідних у такому глобальному відчаї — це дуже важко. Це серце крається", — зізнався зірка.

Віталій Козловський не міг вчинити інакше, хоча і не хотів йти на війну. Адже він їздив на концерти і бачив, наскільки це важко. Однак ховатися також не мав бажання.

"Я по-іншому не міг вчинити. Дружина казала:"А що робити? От костюми". Я кажу: "Викинь їх нах*р. Вони мені вже не потрібні. Я вже не артист", — різко зрозумів співак.

Віталій Козловський у воєнкоматі. Фото: стоп-кадр з інтерв'ю з Раміною Есхакзай

Спочатку він був на передовій, потім в інших бойових місцях, однак нині його перевели на посаду водія до Національного президентського оркестру.

Нагадаємо, співак Віталій Козловський розповів, як його експродюсер Ігор Кондратюк залишив його без гроша на передовій. Також він зізнався, як назвав свою новонароджену дитину.