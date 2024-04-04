Украинский певец и военный Виталий Козловский. Фото: стоп-кадр из интервью с Раминой Эсхакзай

Певец и военный Виталий Козловский рассказал, как начал свой боевой путь. Его жена и близкие очень негативно отреагировали на решение стать на защиту Родины.

Рассказал в интервью на YouTube-канале RAMINA.

Читайте также:

Жена Виталия Козловского не отпускала его на войну

Виталий Козловский с начала полномасштабного вторжения ушел в терроборону и занимался патрулированием. Однако он быстро перешел в сферу благотворительных концертов для военных. Решение стать одним из них было внезапным — когда пришла повестка.

"Пришла повестка, и моя теперь уже жена при мне ее разорвала: "Ты никуда не пойдешь!" И в слезы. Но как можно остановить то, что уже двигается по той дороге вперед?" — рассказал певец.

Любимая Козловского не могла согласиться с его решением и долго уговаривала мужчину не делать этого.

"У нас были очень страшные конфликты дома. Это было время, которое далось мне сложнее, чем когда я был на передовой и понимал, что я могу здесь сдохнуть. Видеть слезы родных в таком глобальном отчаянии — это очень тяжело. Это сердце рвется", — признался звезда.

Виталий Козловский не мог поступить по-другому, хотя и не хотел идти на войну. Ведь он ездил на концерты и видел, насколько это тяжело. Однако прятаться также не было желания.

"Я по-другому не мог поступить. Жена говорила:" А что делать? Вот костюмы". Я говорю: "Выкинь их нах*р. Они мне уже не нужны. Я уже не артист", — резко осознал реальность певец.

Виталий Козловский в военкомате. Фото: стоп-кадр из интервью с Раминой Эсхакзай

Сначала он был на передовой, потом в других боевых местах, однако сейчас его перевели на должность водителя в Национальный президентский оркестр.

Напомним, певец Виталий Козловский рассказал, как его экс-продюсер Игорь Кондратюк оставил его без денег на передовой. Также он признался, как назвал своего новорожденного ребенка.