Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Жена Виталия Козловского разорвала его повестку на войну arrow

Жена Виталия Козловского разорвала его повестку на войну

4 апреля 2024 23:05
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Жена Виталия Козловского не отпускала его на войну.
Украинский певец и военный Виталий Козловский. Фото: стоп-кадр из интервью с Раминой Эсхакзай
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певец и военный Виталий Козловский рассказал, как начал свой боевой путь. Его жена и близкие очень негативно отреагировали на решение стать на защиту Родины.

Рассказал в интервью на YouTube-канале RAMINA.

Читайте также:

Жена Виталия Козловского не отпускала его на войну

Виталий Козловский с начала полномасштабного вторжения ушел в терроборону и занимался патрулированием. Однако он быстро перешел в сферу благотворительных концертов для военных. Решение стать одним из них было внезапным — когда пришла повестка.

"Пришла повестка, и моя теперь уже жена при мне ее разорвала: "Ты никуда не пойдешь!" И в слезы. Но как можно остановить то, что уже двигается по той дороге вперед?" — рассказал певец.

Любимая Козловского не могла согласиться с его решением и долго уговаривала мужчину не делать этого.

"У нас были очень страшные конфликты дома. Это было время, которое далось мне сложнее, чем когда я был на передовой и понимал, что я могу здесь сдохнуть. Видеть слезы родных в таком глобальном отчаянии — это очень тяжело. Это сердце рвется", — признался звезда.

Виталий Козловский не мог поступить по-другому, хотя и не хотел идти на войну. Ведь он ездил на концерты и видел, насколько это тяжело. Однако прятаться также не было желания.

"Я по-другому не мог поступить. Жена говорила:" А что делать? Вот костюмы". Я говорю: "Выкинь их нах*р. Они мне уже не нужны. Я уже не артист", — резко осознал реальность певец.

Виталий Козловский в военкомате. Фото:
Виталий Козловский в военкомате. Фото: стоп-кадр из интервью с Раминой Эсхакзай

Сначала он был на передовой, потом в других боевых местах, однако сейчас его перевели на должность водителя в Национальный президентский оркестр.

Напомним, певец Виталий Козловский рассказал, как его экс-продюсер Игорь Кондратюк оставил его без денег на передовой. Также он признался, как назвал своего новорожденного ребенка.

война
Виталий Козловский
певец
украинские звезды
мобилизация
жена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК