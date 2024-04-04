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Козловський розповів про помсту Кондратюка

4 квітня 2024 22:00
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Віталій Козловський розповів про помсту Ігоря Кондратюка
Співак, військовослужбовець. Фото: Instagram/vkozlovsky_music
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співак, військовослужбовець Віталій Козловський дав відверте інтерв’ю блогерці Раміні Есхакзай. Окрім новини про народження сина, він розповів про багаторічний суд з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. 

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі RAMINA.

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Понад десять років тому Віталій вирішив будувати кар’єру без продюсера. У відповідь Кондратюк заборонив Козловському виконувати його пісні. Згідно з рішеннями суду, військовослужбовець має сплатити приблизно два млн гривень. Ба більше, частину бойових виплат Віталія стягують виконавчі служби.

В інтерв’ю Раміні Віталій розповів історію, коли він з побратимами був  на Донеччині. Захисники України заїхали у продуктовий магазин, на касі мали скинутися грошима.

"Коли я відкрив гаманець, і кажу: "Пацани, у мене немає грошей, у мене Кондратюк все забрав". У мене не лишилося нічого в той момент. В кишені була якась готівка, я пропонував. Був впевнений, що війна не тільки скидає маски, є переоцінка цінностей, що люди можуть поспілкуватися нарешті. Кондратюк ніколи не хотів напряму зі мною зустрітися, і коли це сталося саме там, це для мене став удар, моєму гніву не було меж", — зізнався Козловський. 

За словами Козловського, він став іншою людиною. В нього з’явився син, родина, є заради кого жити. Віталій згоден, що в юридичному плані він не правий, і хоче якомога швидше закрити ці питання. Але до Кондратюка в зіркового захисника й досі багато запитань.

"Ця людина зробила все, щоб бути відірваною від реальності. Йому нічого не загрожувало, його діти не будуть служити, і він мене не зрозуміє. Я думаю, це банальна помста. Я йому нічого не винний, він це знає, але ніколи не зізнається. Тому я надав цій історії розголосу в соціальних мережах, щоб він зійшов до мене і ми нарешті могли поспілкуватися", — підсумував Козловський.  

Козловський розповів про помсту Кондратюка - фото 1
Ігор Кондратюк (ліворуч) та Віталій Козловський. Фото: Tabloid

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталій Козловський у новому кліпі постарів на 40 років. Також ми розповідали, за кого Ігор Кондратюк проголосував на Нацвідборі Євробачення-2024.

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Віталій Козловський
Ігор Кондратюк
українські зірки

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