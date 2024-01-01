Дружина зірки "Трансформерів" вразила підтягнутим тілом у бікіні

Марк Волберг і його дружина Ріа Дарем. Фото: BACKGRID

Марк Волберг і його дружина Ріа Дарем провели канікули на Барбадосі зі своїми чотирма дітьми Еллою, Майклом, Бренданом і Грейс. 52-річна зірка "Трансформерів" відомий своєю прихильністю до фітнесу, його дружина теж вочевидь розділяє його любов до спорту.

Про це пише Daily Mail.

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На знімках зі своєї тропічної відпустки актор продемонстрував неймовірну форму. Його дружина Реа, мама чотирьох дітей, приміряла крихітне бікіні. Марк наполегливо працює, щоб виглядати добре, встаючи о 4 ранку, щоб потренуватися, і використовуючи холодні ванни, щоб відновитися.

Актор Марк Волберг. Фото: BACKGRID

Дружина актора Ріа Дарем. Фото: BACKGRID

Дружина актора Ріа Дарем. Фото: BACKGRID

"Раніше мова йшла про естетику, коли намагався прийти у форму. Тепер я хочу жити довго. Якщо я не тренуюся вранці, мені дуже важко це робити наприкінці дня. Мені хочеться пропустити спортзал майже щодня...Усе, що я зробив, у чому я досяг успіху, завдяки наполегливій праці", — розповів актор.

Волберг регулярно розповідає своїм підписникам в Instagram про звички в спортзалі, закликаючи шанувальників "зробити акцент на якості життя" та зосередитися на "довголітті".

В іншому інтерв’ю People на початку цього року Марк зізнався, що його тренування дещо змінилися з роками.

"Я починаю розуміти, що мені 51 рік, що мені не потрібно намагатися перевершити всіх. Мені просто потрібно трохи більше напружуватися і продовжувати просто намагатися вести це прекрасне життя так довго, як я можу", — поділився Волберг.

Актор Марк Волберг. Фото: BACKGRID

Зараз його фітнес-режим менш виснажливий, але він підтримує "інтервальне голодування", що дозволило йому досягти бажаного результату.

"Мені не потрібно робити стільки кардіотренувань, проводити стільки часу в тренажерній залі. Я відчуваю, що досягаю кращих результатів", — сказав він минулого року Wall Street Journal.

Зірка "Відступників" вихваляв переваги "розпорядку дня", пояснюючи: "Відпочивати належним чином, залишатися зосередженим. Моя духовність, моя віра мають бути центром усього цього".

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