Дружина зірки "Трансформерів" вразила підтягнутим тілом у бікіні
Марк Волберг і його дружина Ріа Дарем провели канікули на Барбадосі зі своїми чотирма дітьми Еллою, Майклом, Бренданом і Грейс. 52-річна зірка "Трансформерів" відомий своєю прихильністю до фітнесу, його дружина теж вочевидь розділяє його любов до спорту.
Про це пише Daily Mail.
Сімейний відпочинок Марка Волберга
На знімках зі своєї тропічної відпустки актор продемонстрував неймовірну форму. Його дружина Реа, мама чотирьох дітей, приміряла крихітне бікіні. Марк наполегливо працює, щоб виглядати добре, встаючи о 4 ранку, щоб потренуватися, і використовуючи холодні ванни, щоб відновитися.
"Раніше мова йшла про естетику, коли намагався прийти у форму. Тепер я хочу жити довго. Якщо я не тренуюся вранці, мені дуже важко це робити наприкінці дня. Мені хочеться пропустити спортзал майже щодня...Усе, що я зробив, у чому я досяг успіху, завдяки наполегливій праці", — розповів актор.
Волберг регулярно розповідає своїм підписникам в Instagram про звички в спортзалі, закликаючи шанувальників "зробити акцент на якості життя" та зосередитися на "довголітті".
В іншому інтерв’ю People на початку цього року Марк зізнався, що його тренування дещо змінилися з роками.
"Я починаю розуміти, що мені 51 рік, що мені не потрібно намагатися перевершити всіх. Мені просто потрібно трохи більше напружуватися і продовжувати просто намагатися вести це прекрасне життя так довго, як я можу", — поділився Волберг.
Зараз його фітнес-режим менш виснажливий, але він підтримує "інтервальне голодування", що дозволило йому досягти бажаного результату.
"Мені не потрібно робити стільки кардіотренувань, проводити стільки часу в тренажерній залі. Я відчуваю, що досягаю кращих результатів", — сказав він минулого року Wall Street Journal.
Зірка "Відступників" вихваляв переваги "розпорядку дня", пояснюючи: "Відпочивати належним чином, залишатися зосередженим. Моя духовність, моя віра мають бути центром усього цього".
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