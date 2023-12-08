Модель Victoria’s Secret приголомшила ідеальною фігурою у купальнику в стилі 60-х

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/tropicofc/

Модель Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол поділилася світлинами, на яких вона позує у купальниках власного бренду Tropic Of C. Красуня зазначила, що її купальники поза часом.

Про це пише Daily Mail.

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На фото Кендс демонструє розкішне тіло в бордовому бікіні. На іншому знімку вона була зображена в чорно-білому купальнику.

"Натхненна Tropicalia — творчим рухом, який виник у Бразилії в 1960-х роках", — коментує допис модель.

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/tropicofc/

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/tropicofc/

Зірка запустила свою лінію купальників Tropic Of C ще в 2018 році і з того часу активно викладає її в соціальних мережах. Компанія супермоделі прагне до захисту навколишнього середовища. Бікіні виготовлені з перероблених матеріалів, включаючи пластикові пляшки та рибальські сітки.

"Я хотіла, щоб наші клієнти носили речі, тому що їм подобається вигляд і відчуття, а також тому що підтримують те, за що ми виступаємо. Я дійсно хотіла створити бренд, який мав би вплив на планету. І я хочу використовувати інновації для створення продуктів, які спрямовані на зменшення впливу нашого виробництва на навколишнє середовище шляхом постійного сталого розвитку тканин і вдосконалення наших виробничих процесів. Ми зосередилися на двох сферах — на тканинах і упаковці. Більшість наших тканин складаються з переробленого або регенерованого нейлону. Це означає, що ми виробляємо дуже мало первинного нейлону, закриваючи цикл, беручи участь у циклічній економіці. Наші малюнки також виконуються цифровим способом, що значно скорочує використання води та електроенергії, а також скрочує відходи", — додала зірка подіумів.

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/tropicofc/

Упаковка речей зроблена з біопластику, який піддається біорозкладанню та компостуванню.

Кендіс є мамою двох синів, Анакана та Аріеля, яких вона виховує зі своїм колишнім партнером і бразильською моделлю Германном Ніколі. Колишня пара почала зустрічатися в 2005 році, заручилася в 2015 році і розсталися у листопаді 2018 року.

Кендіс розповіла "лише піклування про двох дітей дуже швидко приведе вас у форму". Манекенниця також розповіла, що вона підтримує свою неймовірну форму, виконуючи три-чотири тренування на тиждень з вагою та не забуваючи про присідання. Кендіс дотримується здорового харчування і завжди починає вихідний із ситного сніданку.

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