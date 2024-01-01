Жена звезды "Трансформеров" поразила подтянувшееся тело в бикини.

Марк Уолберг и его супруга Риа Дарем. Фото: BACKGRID

Марк Уолберг и его супруга Риа Дарем провели каникулы на Барбадосе со своими четырьмя детьми Эллой, Майклом, Бренданом и Грейс. 52-летняя звезда "Трансформеров" известен своей приверженностью фитнесу, его супруга тоже явно разделяет его любовь к спорту.

Об этом пишет Daily Mail.

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На снимках со своего трапического отпуска актер продемонстрировал невероятную форму. Его супруга Реа, мама четырех детей, примеряла крохотное бикини. Марк упорно работает, чтобы выглядеть хорошо, вставая в 4 утра, чтобы потренироваться, и используя холодные ванны, чтобы восстановиться.

Актер Марк Уолберг. Фото: BACKGRID

Жена актера Риа Дарем. Фото: BACKGRID

Жена актера Риа Дарем. Фото: BACKGRID

"Раньше речь шла об эстетике, когда пытался прийти в форму. Теперь я хочу жить долго. Если я не тренируюсь утром, мне очень тяжело это делать в конце дня. Мне хочется пропустить спортзал почти каждый день...Все, что я сделал, добился успеха, все благодаря упорному труду", — рассказал актер.

Уолберг регулярно рассказывает своим подписчикам в Instagram об упражнениях в спортзале, призывая поклонников "сделать акцент на качестве жизни" и сосредоточиться на "долголетии".

В другом интервью People в начале этого года Марк признался, что его тренировки несколько изменились с годами.

"Я начинаю понимать, что мне 51 год, что мне не нужно пытаться превзойти всех. Мне просто нужно немного больше напрягаться и продолжать просто пытаться вести эту прекрасную жизнь так долго, как я могу", — поделился Уолберг.

Актер Марк Уолберг. Фото: BACKGRID

Сейчас его фитнес-режим несколько менее напряжен, но он поддерживает "интервальное голодание", что позволило ему достичь желаемого результата.

"Мне не нужно столько кардиотренировок, мне не нужно проводить столько времени в тренажерном зале, и я чувствую, что достигаю лучших результатов", — сказал он в прошлом году Wall Street Journal.

Звезда "Отступников" хвалил преимущества "распорядка дня", объясняя: "Отдыхать должным образом, оставаться сосредоточенным. Моя духовность, моя вера должны быть центром всего этого".

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