Жена звезды "Трансформеров" поразила подтянувшееся тело в бикини.

Супруга звезды "Трансформеров" поразила подтянутым телом в бикини
Марк Уолберг и его супруга Риа Дарем провели каникулы на Барбадосе со своими четырьмя детьми Эллой, Майклом, Бренданом и Грейс. 52-летняя звезда "Трансформеров" известен своей приверженностью фитнесу, его супруга тоже явно разделяет его любовь к спорту.
Об этом пишет Daily Mail.
Семейный отдых Марка Уолберга
На снимках со своего трапического отпуска актер продемонстрировал невероятную форму. Его супруга Реа, мама четырех детей, примеряла крохотное бикини. Марк упорно работает, чтобы выглядеть хорошо, вставая в 4 утра, чтобы потренироваться, и используя холодные ванны, чтобы восстановиться.
"Раньше речь шла об эстетике, когда пытался прийти в форму. Теперь я хочу жить долго. Если я не тренируюсь утром, мне очень тяжело это делать в конце дня. Мне хочется пропустить спортзал почти каждый день...Все, что я сделал, добился успеха, все благодаря упорному труду", — рассказал актер.
Уолберг регулярно рассказывает своим подписчикам в Instagram об упражнениях в спортзале, призывая поклонников "сделать акцент на качестве жизни" и сосредоточиться на "долголетии".
В другом интервью People в начале этого года Марк признался, что его тренировки несколько изменились с годами.
"Я начинаю понимать, что мне 51 год, что мне не нужно пытаться превзойти всех. Мне просто нужно немного больше напрягаться и продолжать просто пытаться вести эту прекрасную жизнь так долго, как я могу", — поделился Уолберг.
Сейчас его фитнес-режим несколько менее напряжен, но он поддерживает "интервальное голодание", что позволило ему достичь желаемого результата.
"Мне не нужно столько кардиотренировок, мне не нужно проводить столько времени в тренажерном зале, и я чувствую, что достигаю лучших результатов", — сказал он в прошлом году Wall Street Journal.
Звезда "Отступников" хвалил преимущества "распорядка дня", объясняя: "Отдыхать должным образом, оставаться сосредоточенным. Моя духовность, моя вера должны быть центром всего этого".
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