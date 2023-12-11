Сальма Гайєк приголомшила пишними формами на відпочинку
Акторка Сальма Гайєк після інтенсивних світських заходів, які навідувала чи не кожного дня останнім часом, вирушила на відпочинок. Зірка знайшла час для пляжної фотосесії, в якій продемонструвала свої пишні форми.
Фото у купальнику акторка опублікувала у своїх соціальних мережах.
Сальма Гайєк похизувалась фігурою у бікіні
Фанати зірки були в захваті від її фігури і засипали її компліментами. До речі, сама Сальма раніше заявила, що саме знімки у бікіні подобаються її фоловерам найбільше. Акторка переконує, що її краса природня, а секрет гарної фізичної форми — медитації.
"Через проблеми зі здоров’ям, я прийшла до медитації, яку я постійно розвиваю. Я можу робити це годинами, тому що ти не відчуваєш часу, і це дуже весело. Це насправді відчуття енергії. І вона рухається, і танцює всередині вас. Іноді, коли я медитую, люди кажуть мені, коли я виходжу з кімнати: "Боже мій, ти знову виглядаєш на 20 років", — сказала Сальма.
За словам Гайєк вона не проти апаратних процедур. Сальма сказала, що використовує радіочастотні та мікрочастотні апарати, щоб підтягнути шкіру, і вважає, що досягає кращих результатів завдяки своїй практиці медитації.
"Люди, які працюють з машинами, кажуть, що результатів, які я отримую, вони не отримують з іншими людьми. Коли я деякий час не медитую, вгадайте що? Не тільки починає падати обличчя, а й моя грижа міжхребцевого диска, проблеми в моїй шиї, проблеми в моїх стегнах, мої щиколотки — все повертається. Я починаю ламатися", — сказала вона.
Сальма сказала, що її чоловік Франсуа-Анрі Піно, 61 рік, скептично ставиться до її медитації проти старіння.
Частотні апарати для обробки шкіри використовують високочастотні електричні струми для таких захворювань шкіри, як вугрі, зморшки, целюліт і розширені пори. Машини виробляють тепло, яке посилює ріст колагену, приплив крові та циркуляцію в зоні впливу.
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