Сальма Гайєк приголомшила пишними формами на відпочинку

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк після інтенсивних світських заходів, які навідувала чи не кожного дня останнім часом, вирушила на відпочинок. Зірка знайшла час для пляжної фотосесії, в якій продемонструвала свої пишні форми.

Фото у купальнику акторка опублікувала у своїх соціальних мережах.

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Фанати зірки були в захваті від її фігури і засипали її компліментами. До речі, сама Сальма раніше заявила, що саме знімки у бікіні подобаються її фоловерам найбільше. Акторка переконує, що її краса природня, а секрет гарної фізичної форми — медитації.

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Через проблеми зі здоров’ям, я прийшла до медитації, яку я постійно розвиваю. Я можу робити це годинами, тому що ти не відчуваєш часу, і це дуже весело. Це насправді відчуття енергії. І вона рухається, і танцює всередині вас. Іноді, коли я медитую, люди кажуть мені, коли я виходжу з кімнати: "Боже мій, ти знову виглядаєш на 20 років", — сказала Сальма.

За словам Гайєк вона не проти апаратних процедур. Сальма сказала, що використовує радіочастотні та мікрочастотні апарати, щоб підтягнути шкіру, і вважає, що досягає кращих результатів завдяки своїй практиці медитації.

"Люди, які працюють з машинами, кажуть, що результатів, які я отримую, вони не отримують з іншими людьми. Коли я деякий час не медитую, вгадайте що? Не тільки починає падати обличчя, а й моя грижа міжхребцевого диска, проблеми в моїй шиї, проблеми в моїх стегнах, мої щиколотки — все повертається. Я починаю ламатися", — сказала вона.

Сальма сказала, що її чоловік Франсуа-Анрі Піно, 61 рік, скептично ставиться до її медитації проти старіння.

Частотні апарати для обробки шкіри використовують високочастотні електричні струми для таких захворювань шкіри, як вугрі, зморшки, целюліт і розширені пори. Машини виробляють тепло, яке посилює ріст колагену, приплив крові та циркуляцію в зоні впливу.

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