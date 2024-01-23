Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дружині Каньє Веста сподобались його нові титанові щелепи arrow

Дружині Каньє Веста сподобались його нові титанові щелепи

23 січня 2024 12:55
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Дружині Каньє Веста сподобались його нові титанові щелепи
Б'янка Чензорі. Фото: BACKGRID
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Дружина репера Каньє Веста Б'янка Чензорі певно чи не єдина, хто підтримав його рішення про стоматологічну операцію. Дівчина поставила на заставку свого телефону його титатонові зуби.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Дружина Каньє Веста любується його титановими протезами

З'ясувалось, що дружина американського репера Каньє Веста, який нещодавно встановив собі титанові зуби, схвально поставилась до такого рішення. Ймовірно Б'янці Чензорі це навіть подобається, адже на заставці її телефону стоїть фото металевої усмішки чоловіка.

Б'янка Чензорі. Фото: BACKGRID
Б'янка Чензорі. Фото: BACKGRID

Це та сама фотографія, яку репер опублікував минулого тижня, щоб повідомити про оновлення зовнішності. Насправді важко прогнозувати чи самостійно дівчина прийняла рішення підтримати Каньє, чи це чергова спроба чоловіка впливати на рішення дружини.

Б'янка Чензорі. Фото: BACKGRID
Б'янка Чензорі. Фото: BACKGRID

Адже друзі Б'янки Чензорі ще від початку одруження пари заявляють, що Вест змушує дружину публічно роздягатись і виставляє її еротичні фото в соціальні мережі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ye (@kanyewest)

Каньє Вест встановив титанові зуби, які йому коштували 850 тисяч доларів. Він надихався образом лиходія з бондіани Щелепами, у якого рот теж був металевий.

Нові титанові протези Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/
Нові титанові протези Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Раніше ми розповідали більш детально про операцію Каньє Веста та причини такого рішення.

Також репер показав скандальні фото оголеної дружини на їхній кухні.

США
Каньє Вест
родина
співак
репер
закордонні зірки
зуби

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі