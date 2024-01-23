Дружині Каньє Веста сподобались його нові титанові щелепи

Б'янка Чензорі. Фото: BACKGRID

Дружина репера Каньє Веста Б'янка Чензорі певно чи не єдина, хто підтримав його рішення про стоматологічну операцію. Дівчина поставила на заставку свого телефону його титатонові зуби.

Про це пише Page Six.

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З'ясувалось, що дружина американського репера Каньє Веста, який нещодавно встановив собі титанові зуби, схвально поставилась до такого рішення. Ймовірно Б'янці Чензорі це навіть подобається, адже на заставці її телефону стоїть фото металевої усмішки чоловіка.

Б'янка Чензорі. Фото: BACKGRID

Це та сама фотографія, яку репер опублікував минулого тижня, щоб повідомити про оновлення зовнішності. Насправді важко прогнозувати чи самостійно дівчина прийняла рішення підтримати Каньє, чи це чергова спроба чоловіка впливати на рішення дружини.

Б'янка Чензорі. Фото: BACKGRID

Адже друзі Б'янки Чензорі ще від початку одруження пари заявляють, що Вест змушує дружину публічно роздягатись і виставляє її еротичні фото в соціальні мережі.

Каньє Вест встановив титанові зуби, які йому коштували 850 тисяч доларів. Він надихався образом лиходія з бондіани Щелепами, у якого рот теж був металевий.

Нові титанові протези Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Раніше ми розповідали більш детально про операцію Каньє Веста та причини такого рішення.

Також репер показав скандальні фото оголеної дружини на їхній кухні.