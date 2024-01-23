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Жене Канье Веста понравились его новые титановые челюсти

23 января 2024 12:55
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Жене Канье Веста понравились его новые титановые челюсти
Бьянка Чензори. Фото: BACKGRID
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Жена рэпера Канье Веста Бьянка Чензори вероятно единственная, кто поддержал его решение о стоматологической операции. Девушка поставила на заставку телефона его титатоновые зубы.

Об этом пишет Page Six.

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Выяснилось, что жена американского рэпера Канье Веста, недавно установившего себе титановые зубы, одобрительно отнеслась к такому решению. Вероятно, Бьянке Чензори это даже нравится, ведь на заставке ее телефона стоит фото металлической улыбки мужа.

Бьянка Чензори. Фото: BACKGRID
Бьянка Чензори. Фото: BACKGRID

Это та самая фотография, которую рэпер опубликовал на прошлой неделе, чтобы сообщить об обновлении внешности. На самом деле трудно прогнозировать, самостоятельно ли девушка приняла решение поддержать Канье, или это очередная попытка мужа повлиять на решение жены.

Бьянка Чензори. Фото: BACKGRID
Бьянка Чензори. Фото: BACKGRID

Ведь друзья Бьянки Чензори еще с начала бракосочетания пары заявляют, что Вест заставляет жену публично раздеваться и выставляет ее эротические фото в социальные сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ye (@kanyewest)

Канье Вест установил титановые зубы, которые ему обошлись в 850 тысяч долларов. Он вдохновлялся образом злодея из бондианы Челюстами, у которого рот тоже был металлический.

Новые титановые протезы Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/
Новые титановые протезы Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Ранее мы рассказывали более подробно об операции Канье Веста и причинах такого решения.

Также рэпер показал скандальные фото обнаженной жены на их кухне.

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