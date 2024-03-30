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Жене Виктора Павлика провели сложную операцию — что произошло

30 марта 2024 21:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Жене Виктора Павлика сделали сложную операцию
Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова попала в больницу. Ей провели операцию — пластику и лечение эрозии шейки матки.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

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Блогер Екатерина Репьяхова провела операцию, которая длилась два часа. Врачи сделали ей пластику и лечение эрозии шейки матки.

Блоггерша Екатерина Репьяхова в больнице. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогер Екатерина Репьяхова в больнице. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Операция длилась почти два часа, мама уже волновалась. У меня была пластика, а также лечение эрозии шейки матки. На каждые 15 тысяч эрозий одна перерастает в рак. Поэтому, девушки, заботьтесь о себе и живите свою лучшую жизнь", — обратилась к подписницам Екатерина.

Блоггерша Екатерина Репьяхова в больнице. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогер Екатерина Репьяхова в больнице. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Жена Виктора Павлиика отметила, что эта операция далась ей легче, чем ринопластика, которую ей сделали год назад. Ей было нетрудно выйти из наркоза и сейчас она чувствует себя лучше.

"Я уже почти отошла от наркоза. Гораздо легче, чем после ринопластики. Хотя в голове еще кружится голова, но главное — есть кофе", — написала Екатерина.

Блоггерша Екатерина Репьяхова в больнице. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогер Екатерина Репьяхова в больнице. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Напомним, у ребенка Виктора Павлика есть проблемы с речью. Также мы рассказывали, что актриса Елена Кравец разрыдалась после слов маленького сына.

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Виктор Павлик
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