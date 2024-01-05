Друзья Бьянки Цензори назвали причины унижения ее Канье Вестом

Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/whoopsee.it/

Провокативного рэпера Канье Веста обвиняют в "отвратительной" пиар-компании нового альбома за счет издевательства над женой. Друзья Бьянки Цензори рассказали, что артист обнажает ее не просто так.

Об этом пишет Daily Mail.

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Недавно рэпер опубликовал несколько фото своей жены Бьянки, на которых она была практически обнажена. Белье, которое было на ней, практически ничего не прикрывало и девушка выглядела печально.

Друзья Бьянки Цензори обвинили Канье в распространении "сексуально неприемлемых" фотографий жены и назвали это "отвратительной" попыткой продвинуть свой новый альбом.

Жена Канье Веста Бьянка Цензори. Фото: instagram.com/kanyewest/

Однако это не единственная причина такого поведения рэпера. Друзья девушки убеждены, что Канье не простил Бьянке ее демарша и попыток отстоять свои границы.

Недавно жена в ссоре с Канье смогла успешно постоять за себя, однако муж вернул над ней контроль. Теперь он одевает ее еще более откровенно, что не на шутку беспокоит друзей девушки и ее близких.

Они убеждены, что он делает эти снимки и распространяет их, чтобы унизить Бьянку, а также выбирает ей образы, чтобы она стала похожа на его бывшую Ким Кардашьян.

Раньше мы показывали обнаженные фотографии девушки, которые распространил Канье Вест.

Также мы писали, что Канье Вест задолжал налоговой службе более миллиона долларов.