Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Друзья Бьянки Цензори назвали причины унижения ее Канье Вестом arrow

Друзья Бьянки Цензори назвали причины унижения ее Канье Вестом

5 января 2024 11:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Друзья Бьянки Цензори назвали причины унижения ее Канье Вестом
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/whoopsee.it/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Провокативного рэпера Канье Веста обвиняют в "отвратительной" пиар-компании нового альбома за счет издевательства над женой. Друзья Бьянки Цензори рассказали, что артист обнажает ее не просто так.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Канье Вест не простил Бьянку за ее неповиновение

Недавно рэпер опубликовал несколько фото своей жены Бьянки, на которых она была практически обнажена. Белье, которое было на ней, практически ничего не прикрывало и девушка выглядела печально.

Друзья Бьянки Цензори обвинили Канье в распространении "сексуально неприемлемых" фотографий жены и назвали это "отвратительной" попыткой продвинуть свой новый альбом.

Бьянка Цензори
Жена Канье Веста Бьянка Цензори. Фото: instagram.com/kanyewest/

Однако это не единственная причина такого поведения рэпера. Друзья девушки убеждены, что Канье не простил Бьянке ее демарша и попыток отстоять свои границы.

Недавно жена в ссоре с Канье смогла успешно постоять за себя, однако муж вернул над ней контроль. Теперь он одевает ее еще более откровенно, что не на шутку беспокоит друзей девушки и ее близких.

Они убеждены, что он делает эти снимки и распространяет их, чтобы унизить Бьянку, а также выбирает ей образы, чтобы она стала похожа на его бывшую Ким Кардашьян.

Раньше мы показывали обнаженные фотографии девушки, которые распространил Канье Вест.

Также мы писали, что Канье Вест задолжал налоговой службе более миллиона долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме