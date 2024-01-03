Королі епатажу — Каньє Веста розкритикували за оголене фото його дружини

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/entertainmenttakeover_/

Репера Каньє Веста розкритикували його власні фанати за те, що він опублікував в Instagram "моторошні" фотографії своєї австралійської дружини Б'янки Ченсорі. 46-річний репер поділився світлинами Б'янки зі своїми 18,4 мільйонами підписників, з підписом під однією з них: "Цього року без штанів".

Про це пише Daily Mail.

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На знімках 28-річну Б’янку можна було побачити, як вона позувала вдома в надзвичайно відвертому бюстгальтері, стрингах, шкіряному корсеті, панчохах і хутрі. Шанувальники швидко висловили свою критику, і багато хто закликав Каньє припинити ділитися відвертими фотографіями Б'янки заради своїх дітей.

Дружина Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

"Це трохи страшно, тому що вона твоя дружина, і ти поводишся з нею як з лялькою…".

"Дочка це побачить".

"У тебе є діти, чоловіче, пора подорослішати".

"На даний момент ти перетворюєш красиву молоду жінку на те, чим ти володієш і з чим граєш, а не на те, чим ти дорожиш", — пишуть у прихильники.

Інші стверджували, що публікації Каньє суперечать його християнським цінностям.

"Він проповідує християнство, а потім робить подібні речі".

"Так, будь ласка, знайдіть Ісуса".

"Це Бог каже тобі робити?", — обурюються фоловери.

Дружина Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/kanyewest/

Дружина Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

У жовтні дружина зірки викликала гнів серед місцевих під час відпустки в Італію з Каньє завдяки своїм надзвичайно відвертим костюмам.

Раніше інсайдери повідомили, що вона нібито "втомилася" від необхідності "няньчити" свого чоловіка та боїться, що він наражає їх на небезпеку.

"Вона сказала йому, що його нещодавня поведінка була неприйнятною і що він повинен вибачитися, тому що він наражав їх на небезпеку та подавав жахливий приклад своїм дітям", — повідомило одне джерело.

"Б'янка справді втомилася від його прагнення до уваги, і вона знає, що він не той, хто є насправді", — додали вони.

Пара одружилася в грудні 2022 року — лише через місяць після завершення його розлучення з колишньою Кім Кардаш'ян.

Нагадаємо, Каньє Вест вимагає від нової дружини народити йому дитину.

Раніше стало відомо, що Каньє Вест продає маєток без вікон, який мав переробити на бомбосховище.