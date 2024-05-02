Друзі Том Круза відреагували на чутки про його роман з російською супермоделлю

Актор Том Круз. Фото: Reuters

Актор Том Круз "задоволений", що Ірина Шейк поставила його на перше місце у своєму списку потенційних нових бойфрендів, але зустріч із голлівудською зіркою може виявитися для супермоделі надто неможливою місією, оскільки інсайдери розповіли, що він не планує зустрічатися у найближчому майбутньому.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Том Круз думає лише про роботу

Повідомляється, що 61-річний Круз потрапив у список бойфрендів російської моделі Ірини Шейк після її шестимісячних стосунків із семиразовим чемпіоном Суперкубку Томом Брейді. Але інсайдер розповів, що Круз зосереджує свою увагу на зйомках фільмів і бере таку необхідну перерву в побаченнях після того, як у лютому закінчилися його двомісячні відносини з російською світською левицею Ельсіною Хайровою.

"Тому лестить, що така красива жінка, як Ірина, бачить з ним себе у стосунках, але першим коханням Тома є створення фільмів, і це забирає більшу частину його часу. З ким би він врешті-решт не зв’язався, доведеться з цим мати справу. Чи зустрінеться він коли-небудь з Іриною і чи полетять іскри? Усе можливо, але якби Том та Ірина коли-небудь зустрічалися, це скоріш за все було б неможливо", — говорить інсайдер.

Том Круз розійшовся з російською світською левицею Хайровою в лютому, всього через кілька днів після знайомства з її дітьми. Актор познайомився з Хайровою, яка є колишньою дружиною олігарха Димитрія Цвєткова, минулого грудня під час вечірки в Мейфері. Через два місяці Круз "охолов", але хоче залишитися друзями, оскільки вони живуть в одному будинку в Лондоні.

Актор Том Круз. Фото: Reuters

"Закінчити все на поганій ноті було б незручно, якби вони зіткнулися один з одним у ліфті. Між ними немає ніяких образ, а щодо Тома, їхні стосунки просто закінчилися", — повідомило тоді джерело The Sun.

Раніше Круз був одружений з акторкою Кеті Холмс, у пари є донька Сурі, 18 років. У 2012 році Кеті подала на розлучення, отримавши повну опіку над дочкою.

Нагадаємо, ЗМІ переконані, що Шакіра закрутила роман із зіркою відомого серіалу. А Вікторія Бекхем відзначила ювілей із Томом Крузом.