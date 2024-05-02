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Друзья Том Круза отреагировали на слухи о его романе с российской супермоделью

2 мая 2024 08:15
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Друзья Том Круза отреагировали на слухи о его романе с российской супермоделью
Актер Том Круз. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актер Том Круз "доволен", что Ирина Шейк поставила его на первое место в своем списке потенциальных новых бойфрендов, но встреча с голливудской звездой может оказаться для супермодели слишком невозможной миссией, поскольку инсайдеры рассказали, что он не планирует встречаться в ближайшем будущем.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сообщается, что 61-летний Круз попал в список бойфрендов российской модели Ирины Шейк после шестимесячных отношений той с семикратным чемпионом Суперкубка Томом Брейди. Но инсайдер рассказал, что Круз сосредотачивает свое внимание на съемках фильмов и берет столь необходимый перерыв в свиданиях после того, как в феврале закончились его двухмесячные отношения с русской светской львицей Эльсиной Хайровой.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by irina shayk (@irinashayk)

"Тому льстит, что такая красивая женщина, как Ирина, видит с ним себя в отношениях, но первой любовью Тома является создание фильмов, и это отнимает большую часть его времени. С кем бы он в конце концов не связался, придется с этим иметь дело. Встретится ли он когда-нибудь с Ириной и полетят ли искры? Все возможно, но если бы Том и Ирина когда-нибудь встречались, это, скорее всего, было бы невозможно", — говорит инсайдер.

Том Круз разошелся с русской светской львицей Хайровой в феврале, спустя всего несколько дней после знакомства с ее детьми. Актер познакомился с Хайровой, которая является бывшей супругой олигарха Димитрия Цветкова, в декабре прошлого года во время вечеринки в Мейфере. Через два месяца Круз "охладел", но хочет остаться друзьями, поскольку они живут в одном доме в Лондоне.

 

Актер Том Круз. Фото: Reuters
Актер Том Круз. Фото: Reuters

"Окончить все на плохой ноте было бы неудобно, если бы они столкнулись друг с другом в лифте. Между ними нет никаких обид, а относительно Тома, их отношения просто закончились", — сообщил тогда источник The Sun.

Ранее Круз был женат на актрисе Кэти Холмс, у пары есть дочь Сури, 18 лет. В 2012 году Кэти подала на развод, получив полную опеку над дочерью.

Напомним, СМИ уверены, что Шакира закрутила роман со звездой известного сериала. А Виктория Бекхэм отметила юбилей с Томом Крузом.

Ирина Шейк
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