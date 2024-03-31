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Друзів принца Вільяма та Кейт Міддлтон звинуватили у крадіжці антикварних цінностей династії Цин

31 березня 2024 22:55
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Друзів принца Вільяма та Кейт Міддлтон звинуватили у крадіжці — причина
Принц Вільям. Фото: instagram/princeandprincessofwales
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Сусіди королівської родини Девід Чолмонделі і його дружина Роуз Генбері опинилися в центрі скандалу. Їх звинували у незаконному заволодінні китайським антикваріатом.

Про це пише Daily Mail.

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Китайські інтернет-шукачі здійняли галас навколо сімейна резиденція 7-го маркіза Чолмонделі — Хоутон-холом. Вони побачили в особняку, який має 106 кімнат, антикварні цінності. На їхню думку, їх викрали ще за часів династії Цин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мережа вибухнула звинуваченнями в бік господарів будинку — друзів принца Вільяма та Кейт Міддлтон.  На думку людей, Девід Чолмонделі і його дружина Роуз Генбері живуть у будинку з награбованими багатствами. 

Якщо раніше Роуз підозрювали у зраді з принцем Вільямом, то тепер її уявили в ролі крадійки.

Раніше у цьому будинку проживала сім'я Сассон, яка отримала прізвисько "Ротшильди Сходу". Вони збагатились завдяки торгівлею текстилем, чаєм і опіумом в Індії та Китаї в 19 столітті.

Найбільші гроші вони отримували в "століття приниження" Китаю з 1839 до 1945 року. Тоді мільйони цінних артефактів були розграбовані британськими та французькими солдатами, серед них були і речі династії Цин.

Тому визначити долю предметів тієї епохи досить складно, хоча власники маєтку запевнили, що всі предмети були куплені, а не вкрадені.

"Предмети китайського походження на фотографіях, на які ви посилаєтесь, були придбані сім'єю Волпол, первісними власниками Хоутона, у XVIII столітті, в середині династії Цін, здебільшого через агентів, а не безпосередньо в Китаї", — заявив представник Хоутон-холу.

Також він зазначив, що ці предмети не були розграбовані, а в основному призначалися для експорту в Європу.

"Було б важко знайти колекцію заміського будинку, чи то приватну, чи то таку, що належить Національному фонду, в якій не представлені предмети, придбані в Китаї. Це справедливо для більшості європейських і американських колекцій", — додав представник.

Нагадаємо, король Чарльз незважає на онкологію і продовжує відвідувати недільні богослужіння. Також ми розповідали нові подробиці про стан важкохворої Кейт Міддлтон.

Китай
скандал
Кейт Міддлтон
крадіжка
принц Вільям
королівська родина
Велика Британія

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