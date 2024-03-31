Що відомо про самопочуття Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Стало відомо, як почувається Кейт Міддлтон після того, як у неї діагностували рак. Принцеса Уельська була спустошена після того, як дізналася про свій діагноз, але зараз вона робить все, щоб залишатися сильною заради своїх дітей.

Про це повідомляє US Weekly.

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Кейт Мідлтон у середині січня перенесла операцію, під час якої в неї виявили рак. Після того, як Принцеса Уельська почула страшний діагноз, вона була спустошена, однак зараз робить все, що в її силах, щоб залишатися сильною заради своїх трьох маленьких дітей: 10-річного принца Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти та 5-річного принца Луї.

Через курс хіміотерапії принцеса швидко втомлюється.

"Вона легко втомлюється, але вона намагається проводити якомога більше часу зі своїми дітьми", — повідомляють інсайдери.

Зараз Кейт Міддлтон концентрується на речах, які допомагають відновити її моральний стан, та вдячна своєму чоловікові принцу Уільяму за підтримку та допомогу.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон 22 березня публічно оголосила, що захворіла на рак. Її підтримала королівська сім'я, онкохвора акторка Шеннен Догерті, а також перша леді України Олена Зеленська.